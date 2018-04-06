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Lider Utaş Uşak seyircisiz oynayacak

UŞAK, () - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonun son 5 haftasına en yakın rakibinin 5 puan önünde lider girerek 2'nci Lig için büyük avantaj elde eden lider Utaş Uşakspor, seyircisiz oynama cezası aldı. Profesyonel Futbol Disiplin...

Lider Utaş Uşak seyircisiz oynayacak

UŞAK, () - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonun son 5 haftasına en yakın rakibinin 5 puan önünde lider girerek 2'nci Lig için büyük avantaj elde eden lider Utaş Uşakspor, seyircisiz oynama cezası aldı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, iç sahada 1 Nisan'da oynanan Sultanbeyli Belediyespor maçında taraftarın neden olduğu saha olayları nedeniyle Uşak'a kendi sahasında 1 müsabakayı seyircisiz oynama cezası verdi. 
Kulüp, taraftarın neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan 4 bin, merdiven boşlukları boş bırakılmadığı için ise 5 bin TL ceza aldı. Şampiyonluğa koşan kırmızı-siyahlı ekip, pazar günü 1 Eylül Stadı'nda Osmaniye Futbol'la oynayacağı mücadeleye taraftarından yoksun çıkacak. Yönetim, stat dışına dev ekran kurdurup maçı yayınlatmak için temaslara başladı.

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