Lider Merkezefendi'nin konuğu Yalova

Türkiye Basketbol Ligi'nde sezonun ilk iki maçını kazanarak liderlik koltuğuna oturan Merkezefendi Denizli Basket, yarın kendisi gibi 2'de 2 yapan Yalovaspor'u ağırlayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Ligde 1 galibiyet, 1 mağlubiyeti bulunan Bornova Belediyespor ise saat 18.00'de 1881 Düzce Belediyespor deplasmanına çıkacak.