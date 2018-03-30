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Lider Menemen Belediyespor'un rakibi Sivas Belediyespor

İZMİR, () TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Mersin İdmanyurdu'nu deplasmanda 3-1 yenerek takipçisi Hatayspor'un 2 puan önünde liderliğini sürdüren Menemen Belediyespor, yarın Play-Off hattında yer alan Sivas Belediyespor'u ağırlayacak....

Lider Menemen Belediyespor'un rakibi Sivas Belediyespor

İZMİR, ()

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Mersin İdmanyurdu'nu deplasmanda 3-1 yenerek takipçisi Hatayspor'un 2 puan önünde liderliğini sürdüren Menemen Belediyespor, yarın Play-Off hattında yer alan Sivas Belediyespor'u ağırlayacak. İlçe Stadı'nda Yasin Kol'un yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Ev sahibi sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan sağ bek Semih, forma giyemeyecek. 
Teknik direktör Suat Kaya, sahalarında oynadıkları 14 maçın 13'ünü kazandıklarını sadece 1 müsabakadan beraberlikle ayrıldıklarını hatırlatarak, "Taraftarımızın huzurunda bir galibiyet daha almayı hedefliyoruz. Sivas Belediyespor güçlü bir ekip, hedefleri olan bir takım. Kesinlikle çok zorlu bir sınav bizi bekliyor. Şampiyonluk yolunda kaza yapmak istemiyoruz. Taraftarımızın büyük desteği ile 3 puan bizim olacak" dedi.

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