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Lider Hatayspor, Menemenspor'u ağırlayacak
SPOR 25.01.2020, 14:25
TFF 1’inci ligde lider Hatayspor, yarın evinde 7’nci sıradaki Ekol Göz Menemenspor ile karşılaşacak.
Antakya Atatürk Stadı’nda yarın saat 14.00’te başlayacak karşılaşmayı Sarper Barış Saka yönetecek. Ligde liderlik koltuğunda oturan bordo beyazlılar, teknik direktör Bayram Toysal yönetiminde Osman Çalgın Eğitim ve Dinlenme Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Güney ekibi, zorlu maçı kazanarak ligde liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.
Hatayspor’da sarı kart cezalısı Aabıd Rayane ile sakatlıkları bulunan Hamza ve Furkan, Menemen karşısında forma giyemeyecek.
Antakya Atatürk Stadı’nda yarın saat 14.00’te başlayacak karşılaşmayı Sarper Barış Saka yönetecek. Ligde liderlik koltuğunda oturan bordo beyazlılar, teknik direktör Bayram Toysal yönetiminde Osman Çalgın Eğitim ve Dinlenme Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Güney ekibi, zorlu maçı kazanarak ligde liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.
Hatayspor’da sarı kart cezalısı Aabıd Rayane ile sakatlıkları bulunan Hamza ve Furkan, Menemen karşısında forma giyemeyecek.
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