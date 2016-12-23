Lider Göztepe Samsun deplasmanında

Sarı kırmızılılarda dayısı vefat ettiği için Almanya'ya giden sol bek Tanju ile gözden çıkarılan orta saha Gökhan Karadeniz mücadelede forma giyemeyecek. Karşılaşma TRT Spor'dan da naklen yayınlanacak.
Teknik direktör Okan Buruk, Samsunspor'u yenerek devre arasına lider gireceklerini söyledi. Oldukça zor bir maça çıkacaklarını dile getiren Buruk, "Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'e deplasmanda 6-2 yenildik, camiamızı üzdük. Samnuspor karşılaşmasıyla yeniden yüzleri güldüreceğiz. Rakibimiz de oldukça sıkıntılı durumda. Ancak oyun disiplinini asla elden bırakmadan istediğimiz skoru alacağız" dedi.