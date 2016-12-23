Lider Göztepe Samsun deplasmanında

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Mersin İdmanyurdu'nu 2-0 yenerek 28 puanla liderlik koltuğuna oturan Göztepe, yarın ilk yarının son maçında düşme potasında yer alan Samsunspor ile deplasmanda karşılaşıcak. Samsun 19 Mayıs Stadı'nda Özgür Yankaya'nın düdük çalacağı müsabaka saat 18.30'da başlayacak.Sarı kırmızılılarda dayısı vefat ettiği için Almanya'ya giden sol bek Tanju ile gözden çıkarılan orta saha Gökhan Karadeniz mücadelede forma giyemeyecek. Karşılaşma TRT Spor'dan da naklen yayınlanacak.Teknik direktör Okan Buruk, Samsunspor'u yenerek devre arasına lider gireceklerini söyledi. Oldukça zor bir maça çıkacaklarını dile getiren Buruk, "Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'e deplasmanda 6-2 yenildik, camiamızı üzdük. Samnuspor karşılaşmasıyla yeniden yüzleri güldüreceğiz. Rakibimiz de oldukça sıkıntılı durumda. Ancak oyun disiplinini asla elden bırakmadan istediğimiz skoru alacağız" dedi.