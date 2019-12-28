Son Dakika
Lider Demir Grup Sivasspor, Göztepe maçına hazır
SÜPER Lig'in ilk yarısının son haftasında yarın Göztepe ile karşılaşacak olan lider Demir Grup Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz...
SPOR 28.12.2019, 13:29
SÜPER Lig'in ilk yarısının son haftasında yarın Göztepe ile karşılaşacak olan lider Demir Grup Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top kapma çalışmasının ardından yaklaşık 2 saat süren antrenman yarı sahada taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandı. Antrenmana sakatlıkları devam eden Serhiy Rybalka ve Hugo Vieira katılmadı. Demir Grup Sivasspor ile Göztepe yarın saat 14.00'te Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top kapma çalışmasının ardından yaklaşık 2 saat süren antrenman yarı sahada taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandı. Antrenmana sakatlıkları devam eden Serhiy Rybalka ve Hugo Vieira katılmadı. Demir Grup Sivasspor ile Göztepe yarın saat 14.00'te Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
6°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 28 Aralık 2019
|İmsak
|06:49
|Güneş
|08:21
|Öğle
|13:11
|İkindi
|15:30
|Akşam
|17:50
|Yatsı
|19:17
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|16
|34
|2. Başakşehir
|16
|30
|3. Beşiktaş
|17
|30
|4. Trabzonspor
|16
|29
|5. Fenerbahçe
|16
|28
|6. Alanyaspor
|16
|26
|7. Galatasaray
|16
|24
|8. Malatyaspor
|16
|23
|9. Göztepe
|16
|23
|10. Gaziantep FK
|16
|23
|11. Denizlispor
|16
|21
|12. Çaykur Rizespor
|16
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|16
|15
|15. Konyaspor
|16
|15
|16. Antalyaspor
|16
|14
|17. Ankaragücü
|16
|11
|18. Kayserispor
|16
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|16
|36
|2. Menemen Belediyespor
|16
|28
|3. Akhisar Bld.Spor
|16
|27
|4. Erzurum BB
|16
|27
|5. Keçiörengücü
|16
|25
|6. Ümraniye
|16
|25
|7. Bursaspor
|16
|24
|8. Balıkesirspor
|16
|23
|9. Altay
|16
|23
|10. Fatih Karagümrük
|17
|23
|11. Adana Demirspor
|16
|21
|12. Giresunspor
|16
|20
|13. İstanbulspor
|16
|19
|14. Altınordu
|16
|15
|15. Osmanlıspor
|16
|12
|16. Boluspor
|16
|12
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|18
|52
|2. Leicester City
|19
|39
|3. Man City
|19
|38
|4. Chelsea
|19
|32
|5. Wolverhampton
|19
|30
|6. Tottenham
|19
|29
|7. Sheffield United
|19
|29
|8. M. United
|19
|28
|9. Crystal Palace
|19
|26
|10. Newcastle
|19
|25
|11. Arsenal
|19
|24
|12. Burnley
|19
|24
|13. Everton
|19
|22
|14. Southampton
|19
|21
|15. Brighton
|19
|20
|16. Bournemouth
|19
|20
|17. West Ham
|18
|19
|18. Aston Villa
|19
|18
|19. Watford
|19
|13
|20. Norwich City
|19
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10