LİDER BEŞİKTAŞ "ŞAMPİYON" TEZAHÜRATLARI İLE İSTANBUL'A GELDİ

Sercan SAPANATAN / İstanbul
Spor Toto Süper Lig'de 31. Hafta maçında deplasmanda Bursaspor'u 2-0 yenerek liderliği Medipol Başakşehir'den geri alan Beşiktaş , Ümraniye Nevzat Demir Tesislerine ulaştı. Bursa'dan karayolu ile İstanbul'a gelen Beşiktaş'ı az sayıda taraftar topluluğu "Şampiyon" tezahüratları ile karşıladı. Siyah Beyazlılar ligin bitmesine 3 hafta kala en yakım rakibi Medipol Başakşehir'in 2 puan önünde liderliğini sürdürdü.
Görüntü Dökümü:
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-Beşiktaş otobüs geliş
-Taraftarlar