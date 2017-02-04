Leverkusen'e bir darbe de Hamburg'tan

Futboldan 4 ay men cezası alan Hakan Çalhanoğlu'ndan yoksun olarak HSV Hamburg deplasmanına çıkan Bayer Leverkusen, eski oyuncusu Kyriakos Papadopoulos'un attığı golle rakibine 1-0 mağlup olarak bir darbe daha aldı.

Bundesliga'nın 19. haftasının cuma maçında HSV Hamburg ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. 45 bin taraftarın önünde oynanan maçta ev sahibi HSV Hamburg, karşılaşmanın 75. dakikasında Kyriakos Papadopoulos'un attığı golle rakibi Leverkusen'i 1-0 mağlup etmeyi başardı. Leverkusen'in mağlubiyetine neden olan golü atan 24 yaşındaki Yunanlı Kyriakos Papadopoulos, geçen sezon Leverkusen'nin formasını giyiyordu. Papadopoulos, 30.8.2016 tarihinde Leverkusen'den Leipzig'e oradan da 16 Ocak 2017 tarihinde Hamburg'a transfer oldu.