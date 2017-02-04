Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD: Küba politikası yeniden gözden geçirilecek
ABD: Küba politikası yeniden gözden...
Gaziantep'e şehit ateşi düştü
Kayseri'deki hain saldırıda şehit sayısı...
CHP'li Elif Doğan Türkmen sessizliğini bozdu
Kılçdaroğlu o vekilin istifasını istedi
Ahmet Türk'e tahliye kararı
Bahçeli'nin bu istediği de yerine...

Leverkusen'e bir darbe de Hamburg'tan

Futboldan 4 ay men cezası alan Hakan Çalhanoğlu'ndan yoksun olarak HSV Hamburg deplasmanına çıkan Bayer Leverkusen, eski oyuncusu Kyriakos Papadopoulos'un attığı golle rakibine 1-0 mağlup olarak bir darbe daha aldı. Bundesliga'nın 19. haftasının...

Leverkusen'e bir darbe de Hamburg'tan

Futboldan 4 ay men cezası alan Hakan Çalhanoğlu'ndan yoksun olarak HSV Hamburg deplasmanına çıkan Bayer Leverkusen, eski oyuncusu Kyriakos Papadopoulos'un attığı golle rakibine 1-0 mağlup olarak bir darbe daha aldı.

Bundesliga'nın 19. haftasının cuma maçında HSV Hamburg ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. 45 bin taraftarın önünde oynanan maçta ev sahibi HSV Hamburg, karşılaşmanın 75. dakikasında Kyriakos Papadopoulos'un attığı golle rakibi Leverkusen'i 1-0 mağlup etmeyi başardı. Leverkusen'in mağlubiyetine neden olan golü atan 24 yaşındaki Yunanlı Kyriakos Papadopoulos, geçen sezon Leverkusen'nin formasını giyiyordu. Papadopoulos, 30.8.2016 tarihinde Leverkusen'den Leipzig'e oradan da 16 Ocak 2017 tarihinde Hamburg'a transfer oldu.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.