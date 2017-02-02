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Leverkusen'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması

 "Ağır bir darbe oldu" İSTANBUL- Bundesliga ekiplerinden Bayern Leverkusen forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nun CAS tarafından 4 ay futboldan men edilmesi sonrası kulübün sportif direktörü Rudi Völler açıklamalarda bulundu. Bu...

Leverkusen'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması

 "Ağır bir darbe oldu"

İSTANBUL- Bundesliga ekiplerinden Bayern Leverkusen forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nun CAS tarafından 4 ay futboldan men edilmesi sonrası kulübün sportif direktörü Rudi Völler açıklamalarda bulundu. Bu durumun takım için ağır bir darbe olduğunu belirtten Völler, "Bu karar, Hakan ve bizim için ağır bir darbe. Bayer Leverkusen, 2011 yılında gerçekleşen olayla hiçbir ilgisi olmamasına rağmen ağır bir şekilde cezalandırılıyor. Sezonun uzun bir döneminde çok önemli bir oyuncumuz, takımdan eksik olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Hakan Çalhanoğlu, 2014'te Hamburg'dan 14,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Bayer Leverkusen'e transfer olmuştu. Bu sezon iyi bir performans yakalayan Hakan, Bundesliga'da forma giydiği 15 maçta 6 gol attı.

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