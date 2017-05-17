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Levent Kızıl: "Bursaspor'a ailevi sebeplerden aday olamam"

BURSASPOR Kulübü’nde adı başkanlıkla anılmaya başlanan eski başkanlardan Levent Kızıl, ailevi sebepler nedeniyle aday olmayacağını açıkladı. Levent Kızıl’ın yazılı açıklaması şöyle: "İsmimin son zamanlarda olası bir...

Levent Kızıl: "Bursaspor'a ailevi sebeplerden aday olamam"
BURSASPOR Kulübü’nde adı başkanlıkla anılmaya başlanan eski başkanlardan Levent Kızıl, ailevi sebepler nedeniyle aday olmayacağını açıkladı. Levent Kızıl’ın yazılı açıklaması şöyle:
"İsmimin son zamanlarda olası bir kongrede başkan adayı olarak geçmesinden dolayı açıklama yapmam zorunluluk olmuştur. Bugüne kadar suskun kalmamın nedeni Bursaspor'un içinde bulunduğu hassas durumdur. Öncelikle olmayan bir kongre ortamında ismimin dolaştırılmasını ve bunun üzerinden spekülasyonlar yapılmasını doğru bulmuyorum, bana ve Bursaspor'a zarar verdiğine inanıyorum. Başkanlığımdan önce de Bursaspor'a miktarını bilemediğim sponsorluklarla katkıda bulundum. Bu sezonki forma sponsorluğumuz ve yaptığımız diğer katkıların, bir Bursasporluluk bilinciyle önümüzdeki sene ve sonraki senelerde de artarak devam edeceğini paylaşmak isterim. Bunun yanı sıra bir kongre sürecine girildiğinde Bursaspor başkanlığıyla ilgili bir düşüncemin ailevi özel şartlarımdan dolayı olmadığını ve olmayacağını açıklamak isterim.
Bana düşen görev Bursaspor'a her türlü sponsorluk ve maddi desteği vermeye devam etmektir.  Bursaspor'u içinde bulunduğu durumdan çıkarmak için ise tüm camianın birlikteliği şarttır."

 

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