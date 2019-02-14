Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
FETÖ'nün önemli ismi Muğla'da yakalandı
FETÖ'nün önemli ismi Muğla'da yakalandı
MHK toptan istifa etti!
MHK toptan istifa etti!
Ozan Arif hayatını kaybetti... Ülkücüler yasta
Ozan Arif hayatını kaybetti... Ülkücüler...

Levent Eriş: Bucaspor ayağa kalkacak

Onur ATIŞ / İZMİR, () TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta kümede kalma savaşı veren Bucaspor'da teknik direktör Tolga Doğantez'in yerine göreve getirilen deneyimli çalıştırıcı Levent Eriş, 15 puanla sonuncu sırada olan takımı ayağa...

Levent Eriş: Bucaspor ayağa kalkacak

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta kümede kalma savaşı veren Bucaspor'da teknik direktör Tolga Doğantez'in yerine göreve getirilen deneyimli çalıştırıcı Levent Eriş, 15 puanla sonuncu sırada olan takımı ayağa kaldıracaklarını söyledi. 
Kariyerinde 3'üncü kez göreve geldiği sarı-lacivertlilerle sezon sonuna kadar anlaşan Levent Eriş, "Kurtuluş mücadelesinde ben taşın altına elimi değil gövdemi koyacağım. Hep birlikte Bucaspor'u bulunduğu yerden layık olduğu yere getireceğiz. Zor bir görevdeyim ama söz konusunu Buca ve İzmir olunca düşünmeden bu görevi kabul ettim" diye konuştu. 
Levent Eriş, pazar günü iç sahada oynanacak Bağcılarspor maçında ilk kez sarı-lacivertlilerin başında sahaya çıkacak.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328