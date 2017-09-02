Letonya: 92 - Belçika: 64

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu maçında Letonya, Belçika'yı 92-64 mağlup etti.
Bu sonuçla Letonya, gruptaki ikinci müsabakasında galibiyetle tanışırken, Belçika ilk mağlubiyetini aldı.
Salon: Ülker Sports Arena
Hakemler: Tomas Jasevicius (Litvanya), Martin Horozov (Bulgaristan), Milan Nedovic (Slovenya)
Letonya: Strelnieks 9, Dairis Bertans 10, Timma 27, Grazulis 6, Porzingis 27, Blums 2, Peiners 4, Janicenoks, Smits 2, Meiers 5, Skele
Belçika: Tabu 6, Serron 8, Mwema 7, Hervelle 12, Tumba, Gillet 9, De Zeeuw 7, Van Rossom 2, Salumu 4, Lecomte 3, Bako 6
1. Periyot: 24-25
Devre: 47-33
3. Periyot: 63-55
İSTANBUL /