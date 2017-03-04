Lens, Osmanlıspor maçının kadrosunda yer alacak

İSTANBUL,() - BABASININ vefatı sebebiyle Hollanda'ya giden sarı-lacivertli futbolcu Jeremain Lens, Spor Toto Süper Lig'de yarın oynanacak Osmanlıspor maçının kadrosunda yer alacak.
Fenerbahçe'den edinilen bilgiye göre, babasının vefatı sebebiyle Hollanda'ya giden Lens, bu gece İstanbul'a dönerek sarı-lacivertli takımın kampına katılacak ve yarın Ülker Stadı'nda oynanacak Osmanlıspor maçın kadrosunda yer alacak.
İSTANBUL,() - BABASININ vefatı sebebiyle Hollanda'ya giden sarı-lacivertli futbolcu Jeremain Lens, Spor Toto Süper Lig'de yarın oynanacak Osmanlıspor maçının kadrosunda yer alacak.