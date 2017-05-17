Lens, engelli öğrencilere forma hediye etti

İstanbul () Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Jermain Lens, Maltepe'de bir okulda bulunan engelli sınıfındaki öğrencileri sevindirdi.

İmzaladığı formalar ve şapkaları çocuklara gönderen Lens, bir de resminin bulunduğu sarı-lacivert pasta hediye etti.

Hollandalı oyuncu, bugün kupa maçı olduğu için ve kampta bulunduklarından dolayı çocukları daha fazla bekletmemek için bir arkadaşından okula gitmesini rica etti. Lens'in gönderdiği formalar çocuklara giydirildi, mutlulukları gözlerinden okunan engelli sınıfındaki öğrenciler, öğretmenleri ile beraber poz vererek, daha sonra pastayı yediler.

(fotoğraflı)