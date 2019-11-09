Son Dakika
Leicester City, Arsenal'i devirdi
İngiltere Premier Lig 12'nci hafta mücadelesinde Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, kendi sahasında Arsenal'i 2-0 mağlup etti. King Power Stadyumu'nda oynanan müsabakada ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci...
SPOR 09.11.2019, 22:42
İngiltere Premier Lig 12'nci hafta mücadelesinde Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, kendi sahasında Arsenal'i 2-0 mağlup etti.
King Power Stadyumu'nda oynanan müsabakada ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda Arsenal'e karşı üstünlük kuran Leicester City, 68'de Jamie Vardy'nin attığı golle 1-0 öne geçti. 75'de James Maddison'un fileleri sarsmasıyla farkı 2'ye çıkartan ev sahibi ekip, sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, mücadeleye Leicester City formasıyla ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla Leicester City puanını 26'ya yükseltti ve maç fazlasıyla 2'nci sıraya yerleşti. Arsenal ise 17 puanla 6'ncı sırada kendisine yer buldu.
King Power Stadyumu'nda oynanan müsabakada ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda Arsenal'e karşı üstünlük kuran Leicester City, 68'de Jamie Vardy'nin attığı golle 1-0 öne geçti. 75'de James Maddison'un fileleri sarsmasıyla farkı 2'ye çıkartan ev sahibi ekip, sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, mücadeleye Leicester City formasıyla ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla Leicester City puanını 26'ya yükseltti ve maç fazlasıyla 2'nci sıraya yerleşti. Arsenal ise 17 puanla 6'ncı sırada kendisine yer buldu.
18°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 09 Kasım 2019
|İmsak
|06:11
|Güneş
|07:38
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:33
|Akşam
|17:58
|Yatsı
|19:20
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Alanyaspor
|10
|19
|4. Galatasaray
|11
|19
|5. Malatyaspor
|10
|17
|6. Trabzonspor
|10
|16
|7. Başakşehir
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Konyaspor
|11
|13
|12. Kasımpaşa
|11
|12
|13. Göztepe
|10
|12
|14. Denizlispor
|10
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|10
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|4. Erzurum BB
|11
|18
|5. Ümraniye
|10
|17
|6. Balıkesirspor
|10
|17
|7. Menemen Belediyespor
|11
|17
|8. Bursaspor
|10
|16
|9. Altay
|11
|15
|10. Keçiörengücü
|10
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Osmanlıspor
|11
|10
|15. Boluspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|11
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. Bournemouth
|12
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Burnley
|12
|15
|10. Crystal Palace
|12
|15
|11. Newcastle
|12
|15
|12. Tottenham
|12
|14
|13. Everton
|12
|14
|14. M. United
|11
|13
|15. Wolverhampton
|11
|13
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|11
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|12
|25
|2. Real Sociedad
|13
|23
|3. Barcelona
|11
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|13
|20
|7. Valencia
|13
|20
|8. Getafe
|12
|19
|9. Villarreal
|12
|18
|10. Osasuna
|12
|18
|11. Athletic Bilbao
|12
|17
|12. Levante
|12
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Real Betis
|12
|13
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|13
|6