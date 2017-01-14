Lefter Küçükandonyadis kabri başında anıldı

İstanbul-

(fotoğraflı)

Fenerbahçe ve Türk Futbol Tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ve sembol sporcularından biri olan Lefter Küçükandonyadis, vefatının 5. yıldönümünde kabri başında anıldı.

"Ordinaryüs" lakaplı unutulmaz futbolcu Lefter Küçükandonyadis için Büyükada'da bulunan Aya Nikola Rum Ortodoks Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine ailesi, yakınları, sevenleri, Fenerbahçeli Sporcular Yardımlaşma Derneği üyeleri katıldı. Törende Lefter Küçükandonyadis için dualar okundu.

Anma töreninde eski futbolcu Ogün Altıparmak, Lefter Küçükandonyadis'in torunu Özlem Katmer'e Lefter'le çekildiği bir fotoğrafı takdim etti.

Öte yandan Fenerbahçeli Sporcular Yardımlaşma Derneği Başkanı Ünal Uyguç, yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'yi Fenerbahçe yapan sporcularımızın en başında gelenlerden biri olan Lefter Küçükandonyadis, ağabeyimizi anmak ve yaşatmak biz Fenerbahçeli sporcuların kutsal görevlerinden biridir. Onları anmak ve yaşatmış olmaktan gurur duyuyoruz. İyi ki var olmuşlar" ifadelerini kullandı.