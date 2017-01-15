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LeasePlan Yetenek Yarışması'nda şampiyon Yiğit Arslan oldu

 Spor Toto All-Star 2017 heyecanı LeasePlan yetenek yarışması ile başlarken, TOFAŞ'tan Yiğit Arslan şampiyonluğa ulaştı. Ülkemizde ikinci kez düzenlenen ve ligin genç oyun kurucularının kozlarını paylaştığı yarışmada TOFAŞ'tan...

LeasePlan Yetenek Yarışması'nda şampiyon Yiğit Arslan oldu

 Spor Toto All-Star 2017 heyecanı LeasePlan yetenek yarışması ile başlarken, TOFAŞ'tan Yiğit Arslan şampiyonluğa ulaştı.

Ülkemizde ikinci kez düzenlenen ve ligin genç oyun kurucularının kozlarını paylaştığı yarışmada TOFAŞ'tan Yiğit Arslan, Galatasaray Odeabank'tan Can Korkmaz, Beşiktaş Sompo Japan'dan Kenan Sipahi, Yeşilgiresun Belediyespor'dan Doğuş Özdemiroğlu ve Pınar Karşıyaka'dan Alp Karahan yarıştı. Yarışmanın son şampiyonu Berk Uğurlu (Fenerbahçe) ise rahatsızlığı nedeniyle yarışmadan çekildi.

Yarışmada ilk sahne alan Pınar Karşıyaka'dan Alp Karahan oldu. Alp Karahan, yetenek yarışmasındaki parkuru 41 saniyede tamamladı.

Galatasaray Odeabank'tan Can Korkmaz ise bounce pass kısmında fazlasıyla süre kaybetti ve parkuru 51 saniyede tamamladı.

Yeşilgiresun Belediyespor'dan Doğuş Özdemiroğlu, parkuru 40 saniyede tamamlamayı başardı.

Beşiktaş Sompo Japan'dan Kenan Sipahi ise parkuru 33 saniyede tamamladı ve LeasePlan Yetenek Yarışması'nda finale kalmayı garantiledi.

TOFAŞ'tan Yiğit Arslan'da parkuru 36 saniyede tamamladı ve LeasePlan Yetenek Yarışması'nda finale yükseldi.

Final etabında ise TOFAŞ'tan Yiğit Arslan, parkuru 39 saniyede tamamladı ve LeasePlan Yetenek Yarışması'nın şampiyonu oldu. Kenan Sipahi ise final etabını 42 saniye+2 ceza puanı ile 44 saniyelik dereceyle tamamladı.

Yiğit Arslan, 10 bin TL'lik yarışma ödülüne de hak kazandı.

İSTANBUL / (fotoğraflı)

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