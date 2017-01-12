Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolar ve euro rekor düzeylere yakın... İşte TL'nin 11 günlük kaybı
TL'nin 11 günde dolar karşısındaki...
İçişleri Bakanı Soylu'dan FETÖ açıklaması: Henüz daha yüzeyindeyiz, çok derindeler
Soylu'dan çok iddialı FETÖ açıklaması
Ünlü isimlerden kahraman polis Fethi Sekin için duygusal video
Ünlü isimlerden kahraman polis Fethi...
Ünlü Psikolog bıçaklanarak öldürüldü
Ünlü Psikolog bıçaklanarak öldürüldü

Le Mans: 65 - Pınar Karşıyaka: 61

Le Mans: 65 - Pınar Karşıyaka: 61 Paris- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 12. hafta maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Fransız ekibi Le Mans'a 65-61 yenildi. Kar yağışı nedeniyle 32 saatlik rötarla Fransa'ya gidebilen ve 1 gün...

Le Mans: 65 - Pınar Karşıyaka: 61

Le Mans: 65 - Pınar Karşıyaka: 61

Paris-

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 12. hafta maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Fransız ekibi Le Mans'a 65-61 yenildi.

Kar yağışı nedeniyle 32 saatlik rötarla Fransa'ya gidebilen ve 1 gün ertelenen maçın ilk periyodunu 24-21 önde tamamlayan Pınar Karşıyaka, ikinci çeyreğe de iyi başlamasına rağmen son bölümlerde geriye düştü ve devreyi 39-31 geride kapattı.

Pınar Karşıyaka, üçüncü çeyrekte farkı indirse de final periyoduna 53-51'lik skorla Le Mans'ın üstünlüğüyle geçildi. Son periyotta üstünlüğünü koruyan Fransız temsilcisi, maçtan 65-61 galip ayrıldı. Bu sonuçla Pınar Karşıyaka, gruptaki 5. yenilgisini yaşadı. Lider Le Mans ise 9. galibiyetini aldı.

Salon: Antares

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Andris Aunkrogers (Letonya), Zdravko Rutesic (Karadağ)

Le Mans: Watson 2, Gelabale 9, Yarou 6, Hanlan 15, Pearson 11, Konate, Yeguete 10, Cornelie 9, Amagou 3

Pınar Karşıyaka: Green 13, Brown 14, Ponitka 7, Summers 8, Owens 13, Muhammed Baygül 6, Egemen Güven, Soner Şentürk

1. Periyot: 21-24

Devre: 39-31

3. Periyot: 53-51

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55