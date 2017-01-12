Le Mans: 65 - Pınar Karşıyaka: 61

Paris-

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 12. hafta maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Fransız ekibi Le Mans'a 65-61 yenildi.

Kar yağışı nedeniyle 32 saatlik rötarla Fransa'ya gidebilen ve 1 gün ertelenen maçın ilk periyodunu 24-21 önde tamamlayan Pınar Karşıyaka, ikinci çeyreğe de iyi başlamasına rağmen son bölümlerde geriye düştü ve devreyi 39-31 geride kapattı.

Pınar Karşıyaka, üçüncü çeyrekte farkı indirse de final periyoduna 53-51'lik skorla Le Mans'ın üstünlüğüyle geçildi. Son periyotta üstünlüğünü koruyan Fransız temsilcisi, maçtan 65-61 galip ayrıldı. Bu sonuçla Pınar Karşıyaka, gruptaki 5. yenilgisini yaşadı. Lider Le Mans ise 9. galibiyetini aldı.

Salon: Antares

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Andris Aunkrogers (Letonya), Zdravko Rutesic (Karadağ)

Le Mans: Watson 2, Gelabale 9, Yarou 6, Hanlan 15, Pearson 11, Konate, Yeguete 10, Cornelie 9, Amagou 3

Pınar Karşıyaka: Green 13, Brown 14, Ponitka 7, Summers 8, Owens 13, Muhammed Baygül 6, Egemen Güven, Soner Şentürk

1. Periyot: 21-24

Devre: 39-31

3. Periyot: 53-51