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Larkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
Anadolu Efes'in ABD'li oyun kurucusu Shane Larkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milli takım daveti için teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün bir televizyon kanalında A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kapısının Shane...
SPOR 16.12.2019, 18:04
Anadolu Efes'in ABD'li oyun kurucusu Shane Larkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milli takım daveti için teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün bir televizyon kanalında A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kapısının Shane Larkin'e açık olduğunu söylemesinin ardından Larkin'den yanıt geldi. ABD'li yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benimle ilgili nazik düşünceleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün bir televizyon kanalında A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kapısının Shane Larkin'e açık olduğunu söylemesinin ardından Larkin'den yanıt geldi. ABD'li yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benimle ilgili nazik düşünceleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
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