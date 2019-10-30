La Liga’da sürpriz lider

İspanya La Liga’nın 10’uncu haftasında oynanan mücadelede Granada evinde konuk ettiği Real Betis’i 1-0 mağlup ederek ligde maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 61’inci dakikada Alvaro Vadillo kaydetti.

Lige bu sene yükselen Granada geride kalan 10 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Kırmızı-beyazlılar, Katalonya’da yaşanan olaylar nedeniyle bu hafta yapılması planlanan Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak El Clasico maçının 18 Aralık’a ertelenmesi sebebiyle haftayı maç fazlasıyla lider kapattı. Granada 20 puanla ligde 1’inci sırada yer alırken, kırmızı-beyazlıları sırasıyla Barcelona, Real Socieadad, Atletico Madrid, Sevilla ve Real Madrid 19’ar puanla takip ediyor.

KADROSUNDA TANIDIK İSİMLER VAR

Granada, kadrosunda Türk oyuncu İsmail Köybaşı ve eski Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado’yu bulunduruyor. Köybaşı, La Liga’da geride kalan 10 haftada forma şansı bulamazken, İspanyol forvet Soldado ise 9 maçta forma giydi. 34 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.



