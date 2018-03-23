LA Galaxy, Ibrahimovic'i açıkladı

İSTANBUL,()

ABD Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Los Angeles Galaxy, yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'i kadrosuna kattığını açıkladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan videoda İsveçli futbolcunun LA Galaxy formasıyla birlikte görüntüleri bulunuyor.

Dün akşam saatlerinde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United ile sözleşmesini fesheden Ibrahimovic'in yeni adresi MLS oldu. Uzun süredir gündemde olan transfer bugün resmen açıklanırken, İsveçli yıldız futbolcu Amerika Birleşik Devletleri'nin yolunu tuttu. Dev transfer ilk olarak LA Times gazetesinin bugünkü baskısında Ibrahimovic'in LA Galaxy formalı fotoğrafı ile açıklanırken, kulübün resmi açıklaması da akşam saatlerinde geldi.

Ibrahimovic'in sözleşme süresi ve alacağı ücret ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.