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KYK Masa Tenisi Grup Müsabakaları sona erdi

KARAMAN, () Karaman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen 24'üncü İller Arası KYK Masa Tenisi Bölge Grup Müsabakaları sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Gelen Müdürlüğü (KYK) tarafından...

KYK Masa Tenisi Grup Müsabakaları sona erdi

KARAMAN, ()

Karaman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen 24'üncü İller Arası KYK Masa Tenisi Bölge Grup Müsabakaları sona erdi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Gelen Müdürlüğü (KYK) tarafından düzenlenen ve öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği turnuvaların masa tenisi ayağı 15-19 Nisan tarihleri arasında Karaman'da yapılan müsabakaların ardından sona erdi. Atatürk Spor Kompleksi Kazım Karabekir Salonu'nda 5 gün devam eden müsabakalarda sonunda kupa ve madalyalar sahiplerini buldu.
Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara ve sporculara kupa ve madalyalar Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, Yurt Müdürleri Yakup Koçak, Yıldız Özher, Şube Müdürleri Cavit Bardak, Ahmet Sühan Karaca, Turnuva Baş Hakemi Özgür Tunçalp ve Tesis Amiri Selim Yardım tarafından verildi.
24'üncü İller Arası KYK Masa Tenisi Bölge Grup Müsabakaları sonunda erkekler ve kızlar kategorilerinde dereceye giren iller.
Erkekler: 1. Nevşehir, 2. Konya, 3. Antalya, 4. Aksaray
Kızlar: 1. Isparta, 2. Niğde, 3. Konya, 4. Aksaray 

(FOTOĞRAFLI)

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