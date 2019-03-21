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KYK'lı gençler korta iniyor

Ercan ATA / ANKARA () - Türkiye Tenis Federasyonu (TTF), Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Tesisleri'nde kalan gençlerin tenisle tanışması ve tenisin yaygınlaştırılması amacıyla Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile 'KYK Gençleri Kortta' isimli...

KYK'lı gençler korta iniyor

Ercan ATA / ANKARA () - Türkiye Tenis Federasyonu (TTF), Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Tesisleri'nde kalan gençlerin tenisle tanışması ve tenisin yaygınlaştırılması amacıyla Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile 'KYK Gençleri Kortta' isimli proje başlattı. 
İki kurum arasındaki iş birliği protokolü TTF Başkanı Cengiz Durmuş ile KYK Genel Müdürü Recep Ali Er arasında imzalandı. Projeyle kurum yurtlarında barınan gençlerin tenis branşıyla ilgilenmeleri ve tenis sporunun yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Buna göre Ağrı, Ankara, Erzincan, Gaziantep, Karabük, Malatya, Manisa, Mersin, Rize ve Sivas'ta pilot çalışma olarak birer kız ve erkek yurdunda tenis kursları açılacak. Bu kurslar sonucunda pilot iller arasında tenis turnuvaları düzenlenecek. Eğitim sonunda öğrencilere katılım sertifikası da verilecek. İsteyen öğrenciler Türkiye Tenis Federasyonu I-Kort Sistemi üzerinden tenis lisansı ve hakemlik kurslarına müracaat edebilecekler. 
TTF Başkanı Durmuş, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla başladıkları projenin tenisin ülke çapına yayılması için büyük önem taşıdığını söyledi. Bugün üniversite çağında tenisle tanışan gençlerin, geleceğin tenisçi velileri olacağını vurgulayan Durmuş, "Bu projeyle üniversitede okuyan binlerce gencimiz tenis öğrenecek ve bu gençler gittikleri yerlerde tenisi anlatacaklar, öğretecekler. Türkiye Tenis Federasyonu olarak tüm kurullarımızla bu projeyi önemsiyoruz" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

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