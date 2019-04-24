KYK Gençleri Kortta projesi Ağrı'da başladı

Cengiz Durmuş: Tenis dostlukları pekiştiren bir spor dalı

"Gelişme çağındaki çocuklar tenis oynamalı"



AĞRI,()



Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen 12. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi bugün başladı. Kongrenin açılışında konuşan Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, Ağrılı bir spor adamı olarak kongreye katılmaktan mutluluk ve onur duyduğunu belirterek, "Sporun birleştirici ve iyileştirici gücüne yürekten inanıyorum, bilhassa tenis de dostlukları pekiştiren özel bir spor dalı" şeklinde konuştu.

Sporun birleştirici ve iyileştirici gücüne yürekten inandığını belirten TTF Başkanı Cengiz Durmuş, "Ağrılı bir spor adamı olarak kongreye katılmaktan mutluluk ve onur duyuyorum. Tenis dostlukları pekiştiren özel bir spor dalı, rekabet ortamında eğlenmeyi sağladığı gibi kişisel gelişimi destekliyor. Rakibinizin haklarını koruyarak onu yenmek için çabalıyorsunuz. Bu yönüyle gelişme çağındaki tüm çocukların tenis oynamasını istiyorum. Sporun büyüklüğü de zaten 7'den 77'ye her kitleye hitap etmesinden geliyor" ifadelerini kullandı. Türkiye'de sporunun gelişmesi açısından böyle önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıkları için Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'u tebrik eden Durmuş, Karabulut'a raket hediye etti.

KYK GENÇLERİ KORTTA PROJESİ AĞRI'DA BAŞLADI

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde gerçekleşen programın ardından Durmuş, Ağrı'da başlayan 'KYK Gençleri Kortta' projesinin gerçekleştiği tenis kortlarını ziyaret etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü ve Türkiye Tenis Federasyonu arasında imzalanan işbirliği protokolüyle başlayan projenin Ağrı ayağında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda barınan 64 öğrenci tenis sporu ile tanışacak. Projenin tanıtımına katılan Durmuş, gençlerle sohbet edip tenis oynadı. Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla başladıkları projenin tenisin ülke çapına yayılması için büyük önem taşıdığını söyleyen Durmuş, "Bu projeyle üniversitelerdeki binlerce gencimiz tenis öğrenecek, gittikleri yerlerde tenis anlatıp öğretecekler. Türkiye Tenis Federasyonu olarak tüm kurullarımızla bu projeyi önemsiyoruz" şeklinde konuştu.

"KYK Gençleri Kortta" Projesi'nin açılış programına; TTF Başkanı Cengiz Durmuş, Spor Şube Müdürü Cemil Budak, İshak Paşa Yurt Müdürü İskender Tekin, Ağrı Kız Yurt Müdiresi Nazan Dilan Demircan, Tenis il temsilcisi Fırat Balkis ve sporcular katıldı.



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