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KYK Basketbol Turnuvası'nda Denizli şampiyon

YÜKSEK Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) bu yıl 31'incisini düzenlediği KYK Basketbol Turnuvası Denizli'nin şampiyonluğu ile sona erdi. 8-14 Mayıs tarihlerinde Eskişehir'de, bölgelerinde birinci olan Hatay, Ağrı, Trabzon, İstanbul,...

KYK Basketbol Turnuvası'nda Denizli şampiyon
YÜKSEK Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) bu yıl 31'incisini düzenlediği KYK Basketbol Turnuvası Denizli'nin şampiyonluğu ile sona erdi.
8-14 Mayıs tarihlerinde Eskişehir'de, bölgelerinde birinci olan Hatay, Ağrı, Trabzon, İstanbul, Adana, Malatya, Eskişehir ve Denizli temsilcilerinin katılımı ile organize edilen turnuvanın finalinde İstanbul ekibini mağlup eden Denizli KYK kupayı müzesine taşıdı.
KYK Denizli İl Takımı'nın antrenörü Yasin Tosun, çok ciddi bir hazırlık döneminin ardından turnuvaya katıldıklarını belirterek, "Oyuncularımla kupayı çok arzuladık, büyük istek ve azimle çalıştık. Uzun süren elemeler sonucunda Eskişehir'e gitmeye hak kazandık. Orada bizi güçlü rakiplerin beklediğini biliyorduk. Finallerde de aynı hırsla mücadele ederek kupayı aldık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bu ilk şampiyonluk kentimize ve KYK Denizli'ye hayırlı olsun" dedi. Final maçında takımı yalnız bırakmayan KYK Denizli İl Müdürü Alaeddin Aktaş ise, elde edilen şampiyonluk nedeaniyle teknik heyeti vea oyunculmarı kutladı.

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