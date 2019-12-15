Flaş HaberYeni partinin kuruluş başvurusu yapıldı
Son Dakika
Kuzeyboru sahasında PTT'yi 3-0 mağlup etti
Voleybol Kadınlar 1'inci Lig B Grubu'nda mücadele eden Aksaray ekibi Kuzeyboru, PTT'yi 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü. Kuzeyboru, ligin 10'uncu haftasında sahasında PTT ile karşılaştı. Aksaray Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya...
SPOR 15.12.2019, 16:10
Voleybol Kadınlar 1'inci Lig B Grubu'nda mücadele eden Aksaray ekibi Kuzeyboru, PTT'yi 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.
Kuzeyboru, ligin 10'uncu haftasında sahasında PTT ile karşılaştı. Aksaray Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Gizem Tuğrul, Duygu Üçdağ, Gizem Saka, Merve Çepni, Dajana Boskovic, Dilek Kınık, Neslişah Durgun ile başlayan Kuzeyboru etkili hücumlarıyla ilk seti 25-11 alarak 1-0 öne geçti. Hücum anlayışından taviz vermeyen ve baskılı oyununu sürdüren Kuzeyboru, ikinci seti de 25-15 alıp, skoru 2-0 yaptı ve üstünlüğünü korudu. Son setide 25-17 kazanan Kuzeyboru maçı 3-0 kazanarak ligde 1‘inci sıraya yerleşti.
Maç sonunda açıklamalarda bulunan Kuzeyboru Başantrenörü Tuncay Öcal, "Bugün sahamızda 3-0 kazandık. 20 gündür 2 hafta üst üste deplasmanda ve bir de Mardin maçı ile takımımız çok yorulmuştu. PTT genç bir takım. Maçın biraz kolay geçeceğini düşünüyorduk. Oyuncularımızın bu kadar istekli olması bizi çok sevindirdi. Önümüzdeki hafta İlbank maçı var. Bu maç birincilik ve ikincilik sıralamasını belirleyecek. Bu maçın hazırlıklarına başlayacağız. Hedefimiz orada da kazanmak” diye konuştu.
Kuzeyboru, ligin 10'uncu haftasında sahasında PTT ile karşılaştı. Aksaray Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Gizem Tuğrul, Duygu Üçdağ, Gizem Saka, Merve Çepni, Dajana Boskovic, Dilek Kınık, Neslişah Durgun ile başlayan Kuzeyboru etkili hücumlarıyla ilk seti 25-11 alarak 1-0 öne geçti. Hücum anlayışından taviz vermeyen ve baskılı oyununu sürdüren Kuzeyboru, ikinci seti de 25-15 alıp, skoru 2-0 yaptı ve üstünlüğünü korudu. Son setide 25-17 kazanan Kuzeyboru maçı 3-0 kazanarak ligde 1‘inci sıraya yerleşti.
Maç sonunda açıklamalarda bulunan Kuzeyboru Başantrenörü Tuncay Öcal, "Bugün sahamızda 3-0 kazandık. 20 gündür 2 hafta üst üste deplasmanda ve bir de Mardin maçı ile takımımız çok yorulmuştu. PTT genç bir takım. Maçın biraz kolay geçeceğini düşünüyorduk. Oyuncularımızın bu kadar istekli olması bizi çok sevindirdi. Önümüzdeki hafta İlbank maçı var. Bu maç birincilik ve ikincilik sıralamasını belirleyecek. Bu maçın hazırlıklarına başlayacağız. Hedefimiz orada da kazanmak” diye konuştu.
13°
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 15 Aralık 2019
|İmsak
|06:43
|Güneş
|08:15
|Öğle
|13:04
|İkindi
|15:23
|Akşam
|17:44
|Yatsı
|19:10
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|14
|30
|2. Beşiktaş
|14
|27
|3. Trabzonspor
|14
|26
|4. Başakşehir
|14
|26
|5. Fenerbahçe
|14
|25
|6. Galatasaray
|15
|24
|7. Alanyaspor
|15
|23
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Göztepe
|15
|20
|10. Gaziantep FK
|15
|20
|11. Denizlispor
|14
|18
|12. Gençlerbirliği
|15
|17
|13. Çaykur Rizespor
|15
|17
|14. Kasımpaşa
|15
|15
|15. Konyaspor
|14
|14
|16. Antalyaspor
|15
|13
|17. Kayserispor
|15
|10
|18. Ankaragücü
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|15
|33
|2. Erzurum BB
|15
|27
|3. Ümraniye
|15
|25
|4. Akhisar Bld.Spor
|14
|25
|5. Menemen Belediyespor
|15
|25
|6. Bursaspor
|14
|23
|7. Fatih Karagümrük
|15
|23
|8. Keçiörengücü
|15
|22
|9. Altay
|15
|20
|10. Balıkesirspor
|14
|19
|11. Giresunspor
|15
|19
|12. İstanbulspor
|15
|18
|13. Adana Demirspor
|15
|18
|14. Altınordu
|14
|13
|15. Osmanlıspor
|15
|11
|16. Boluspor
|15
|11
|17. Adanaspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|17
|39
|3. Man City
|16
|32
|4. Chelsea
|17
|29
|5. Sheffield United
|17
|25
|6. M. United
|16
|24
|7. Wolverhampton
|16
|24
|8. Tottenham
|16
|23
|9. Arsenal
|16
|22
|10. Crystal Palace
|16
|22
|11. Newcastle
|17
|22
|12. Burnley
|17
|21
|13. Brighton
|16
|19
|14. Bournemouth
|17
|19
|15. West Ham
|17
|19
|16. Everton
|16
|17
|17. Aston Villa
|17
|15
|18. Southampton
|17
|15
|19. Norwich City
|17
|12
|20. Watford
|17
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|35
|2. Real Madrid
|15
|34
|3. Sevilla
|16
|31
|4. Getafe
|17
|30
|5. Atletico Madrid
|17
|29
|6. Real Sociedad
|17
|28
|7. Athletic Bilbao
|17
|27
|8. Valencia
|16
|26
|9. Granada
|17
|24
|10. Osasuna
|17
|23
|11. Levante
|17
|23
|12. Real Betis
|16
|22
|13. Villarreal
|16
|19
|14. Deportivo Alaves
|17
|19
|15. Real Valladolid
|17
|19
|16. Eibar
|17
|16
|17. Mallorca
|16
|14
|18. Celta de Vigo
|16
|13
|19. Leganés
|17
|10
|20. Espanyol
|16
|9