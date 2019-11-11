Kuzeyboru galibiyet serisini sürdürdü

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,() - Voleybol Kadınlar 1'inci Lig B Grubu'nda mücadele eden Aksaray ekibi Kuzeyboru, Kahramankazan'ı 3-1 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

Kuzeyboru, ligin 5'inci haftasında deplasmanda Kahramankazan ile karşlaştı. Ankara Kahramankazan Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Matea Ikic, Duygu Üçdağ, Gizem Saka, Merve Çepni, Dajana Boskovic, Dilek Kınık, Neslişah Durgun ile başlayan Kuzeyboru etkili hücumlarıyla ilk seti 25-17 alarak 1-0 öne geçti. Hücum anlayışından taviz vermeyen ve baskılı oyunu sürdüren Kuzeyboru, ikinci seti de 25-12 alıp, skoru 2-0 yaparak üstünlüğünü korudu. Çekişmeli geçen 3'üncü sette Kahramankazan daha etkili oynadı ve seti 25-22 alarak skoru 2-1'e getirdi. Kuzeyboru son seti oyunu lehine çevirerek 25-11 üstünlükle tamamladı ve maçı 3-1 kazandı. Ligde İlbank'ın ardından ikinci durumdaki Kuzeyboru, bu skorla namağlup serisine de devam etti.

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Kuzeyboru takım kaptanı Duygu Üçdağ, ''Öncelikle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 81'inci yıl dönümünde saygıyla ve özlemle anıyoruz. Böyle özel bir günde Ankara'da Kahramankazan ile karşı karşıya geldik. Güzel bir oyun sergiledik. 3'üncü sette istediklerimizi sahaya yansıtamadık, onun için de seti kaybettik. Galip geldik, namağlup yolumuza devam ediyoruz. 17 Kasım'da Aksaray'da Ted Ankara Koleji ile karşı karşıya geleceğiz. 2 haftadır deplasmandayız, taraftarımızı özledik" dedi. Matea Ikıc ise ''Daha iyi olabilirdik, ama sonuçtan memnunuz, galibiyet ile Aksaray'a dönüyoruz. Rakibimiz Kahramankazan'ı da tebrik ediyorum. Onlar da iyi mücadele etti. Kazanan biz olduk" ifadelerini kullandı.



