Kuyt'tan Cocu'ya destek

İSTANBUL,()

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt, sarı-lacivertli ekibin yeni teknik direktörü olan vatandaşı Phillip Cocu'ya sosyal medyadan başarı diledi.

Kuyt, sosyal medya hesabından Cocu'nun Fenerbahçe'de görev almasıyla ilgili olarak şu paylaşımı yaptı: "Sayın Başkan sizi tebrik ediyorum. Sadece 2 çok iyi profesyonel transfer etmediniz, aynı zamanda 2 çok iyi insan kazandınız. İkisi ile çalışma şansına sahip oldum ve eminim ki Fenerbahçe için başarılı günler çok yakın. Phillip ve ekibine sonsuz başarılar."

