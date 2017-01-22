Kütahyaspor-Van Büyükşehir Belediyespor: 1-2

SPOR Toto 3'üncü lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Kütahyaspor, kendi sahasında Van Büyükşehir Belediyespor'a 2-1 yenildi.



STAT: Dumlupınar



HAKEMLER: Cihan Ataş (xx), İsmail Semih İleri (xx), Erdinç Zengi (xx)



KÜTAHYASPOR: Süleyman (xx)- Furkan (xx), Derviş (xx), Muammer (xx), İhsan (xx), Emre (xx), Abdülkerim (xx), Serkan (xx), Ömer (xx), Gökhan (xx) (Dk.76 Okan xx), Aykut (xxx)



VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Okan (xxx)- Medeni (xxx), İsmail (xxx), Gürol (xxx), Salih (xxx), Nihat (xxx), Halil İbrahim (xx) (Dk.62 Abdullah xx), Serkan Silan (xxx), Ali (xxx) (Dk.80 Orhan), Berkay (xxx), Gökhan (xx) (Dk.72 Emre xxx)



GOLLER: Dk.25 Aykut (Kütahyaspor). Dk.38 (penaltı) Serkan Silan, Dk.85 Emre (Van Büyükşehir Belediyespor)



SARI KARTLAR: İhsan, Emre (Kütahyaspor). Salih, Gökhan, Serkan Silan (Van Büyükşehir Belediyespor)



SPOR Toto 3'üncü lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Kütahyaspor, kendi sahasında Van Büyükşehir Belediyespor'a 2-1 yenildi.

25'inci dakikada gelişen Kütahyaspor atağında Aykut'un kafa vuruşunda kaleci Okan topu çıkardı, ancak maçın hakemi topun çizgiyi geçtiğini belirterek golü verdi: 1-0.



38'inci dakikada Serkan Silan ceza alanında düşürülünce hakem penaltı noktasına gösterdi. Serkan Silan penaltıyı gole çevirdi: 1-1.

85'inci dakikada Van Büyükşehir Belediyespor atağında Emre sert vurdu, top kalecinin yanından ağlarla kucaklaştı: 1-2.

Maç, konuk takım Van Büyükşehir Belediyespor'un 2-1 galibiyeti ile bitti.