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Kuşadası'nda voleybol şöleni
KUŞADASI, () Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Uluslararası Kuşadası Voleybol Dostluk Turnuvası yarın başlayacak. Uğur İnan Spor Salonu'nda üç gün sürecek turnuvada Türkiye'den Aydın Büyükşehir Belediyespor...
SPOR 26.09.2019, 11:42
KUŞADASI, ()
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Uluslararası Kuşadası Voleybol Dostluk Turnuvası yarın başlayacak. Uğur İnan Spor Salonu'nda üç gün sürecek turnuvada Türkiye'den Aydın Büyükşehir Belediyespor ve VakıfBank'ın yanı sıra Yunanistan'dan Olimpiakos ve Almanya'dan Schweriner SC takımı yer alacak.
İlk gün saat 16.00 Schweriner-VakıfBank, 18.30'da Aydın BŞB-Olimpiakos maçları oynanacak. Toplam 6 maçı kapsayan kombinelerin 25 TL'den satılacağı organizasyonda tüm gelir Kuşadası Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği'ne bağışlanacak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm spor severleri salona davet etti.
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