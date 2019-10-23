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Kuşadası'nda FootGolf turnuvası
Golf sahalarında golf kuralları doğrultusunda futbol topu ve futbol topu için büyütülmüş delikler ile oynanan FootGolf, ülkemizde yeni yeni tanınmaya başladı. Dünya FootGolf Federasyonu'na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren FootGolf...
SPOR 23.10.2019, 13:11
Golf sahalarında golf kuralları doğrultusunda futbol topu ve futbol topu için büyütülmüş delikler ile oynanan FootGolf, ülkemizde yeni yeni tanınmaya başladı. Dünya FootGolf Federasyonu'na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren FootGolf Türkiye (TFGD) tarafından düzenlenen FootGolf Kuşadası Açık Turnuvası, Kuşadası Golf Kulübü'nde gerçekleşti.
Turnuva Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay tarafından gerçekleştirilen vuruş ile başladı. Efeler Belediyesi'nin katkıları ile Adnan Menderes Üniversitesi BESYO öğrencilerinden oluşan takımlar da turnuvaya katıldı. Kuşadası etabı ilk gün Levent Onursan'ın liderliğinde tamamlandı.
Final gününde Ralph Tolga rakibini geçerek turnuvanın kazanırken turnuvanın 2'ncisi Zafer Altınok, 3'üncüsü ise Levent Onursan oldu. Ralph Tolga bu galibiyeti ile Türkiye klasmanında 100'üncü dünya klasmanında 50 puanı hanesine yazdırdı. 45 yaş üstü kategorisinde kazanan isim ise İlhan Üttü oldu. FootGolf Türkiye Turu kapsamında gelecek etap kasım ayında Antalya'da, final etabı ise aralık ayında Bodrum'da gerçekleştirilecek. Başarı elde eden oyuncular 2020 yılında Japonya'da düzenlenecek FIFG FootGolf Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak.
Turnuva Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay tarafından gerçekleştirilen vuruş ile başladı. Efeler Belediyesi'nin katkıları ile Adnan Menderes Üniversitesi BESYO öğrencilerinden oluşan takımlar da turnuvaya katıldı. Kuşadası etabı ilk gün Levent Onursan'ın liderliğinde tamamlandı.
Final gününde Ralph Tolga rakibini geçerek turnuvanın kazanırken turnuvanın 2'ncisi Zafer Altınok, 3'üncüsü ise Levent Onursan oldu. Ralph Tolga bu galibiyeti ile Türkiye klasmanında 100'üncü dünya klasmanında 50 puanı hanesine yazdırdı. 45 yaş üstü kategorisinde kazanan isim ise İlhan Üttü oldu. FootGolf Türkiye Turu kapsamında gelecek etap kasım ayında Antalya'da, final etabı ise aralık ayında Bodrum'da gerçekleştirilecek. Başarı elde eden oyuncular 2020 yılında Japonya'da düzenlenecek FIFG FootGolf Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak.
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