Kurtdereli Mehmet anısına yağlı güreşler 11 Ağustos'ta başlıyor

BALIKESİR'de "Cihan Pehlivanı" Kurtdereli Mehmet anısına bu yıl 11-13 Ağustos tarihlerinde 37'ncisi düzenlenecek yağlı güreşlerin hazırlıkları aralıksız sürüyor.Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve ekibi, güreşlerin yapılacağı Kurtdere mahallesine giderek er meydanında yapılan çalışmaları inceledi. Son üç yıldır güreşlerin büyük ilgi gördüğünü belirten Başkan Yılmaz, bu yıl seyircilerin rahat etmesi için tribün kapasitesinin artırıldığını ve modernize edildiğini söyledi. Yılmaz, "Kurtdereli Mehmet Pehlivan'a, ata sporumuza ve Balıkesir'e yakışır bir organizasyon gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'nin kurucuları arasında yer alan Yücel Yılmaz, bu birliğin kurulması ile güreşlerin daha organize şekilde gerçekleştirileceğini de vurguladı. 11 Ağustos'ta başlayacak güreşler öncesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, er meydanında tribün, çim, çit, tuvalet ve banyoların bakımlarını gerçekleştirdi. Trafik yoğunluğunun azaltılması için yol çalışması yapan ekipler, 2 bin araçlık otopark düzenlemesine başladı. Güreşçiler için dinlenme bölgesi ayrılırken, hakemlerin alanı daha rahat görmeleri için de tribünlerin üzerinde yeni bir alan oluşturuldu.

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