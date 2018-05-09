Kupada Fenerbahçe 7'nci zafer, Akhisarspor ilk peşinde 

Aykut Kocaman kazanırsa tarihe geçecek

Dirar hazır, Fenerbahçe tam kadro

İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 6 maçını da kazanarak zirve ortağı olan Fenerbahçe, lige kısa bir ara vererek gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na dikti. Çifte kupa hayali kuran Fenerbahçe'de gözler Teleset Mobilya Akhisarspor galibiyetiyle gelecek kupada.

KUPADA FENERBAHÇE 7'NCİ, AKHİSARSPOR İLK PEŞİNDE

7'nci Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek isteyen Fenerbahçe, yarın saat 20.30'da Yeni Diyarbakır Stadyumu'nda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği maçta yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Fenerbahçe, 16 finalde sadece 6'sında kupayı kazanırken, finalde en çok kaybeden takım oldu. En son 2012-2013 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, tarihinde ilk kez kupada final heyecanı yaşayacak olan Akhisarspor ile mücadele edecek ve kupanın 56'ncı şampiyonu belli olacak.

KOCAMAN 4'ÜNCÜ KUPAYI İSTİYOR

Süper Lig'de karşılaştığı 2 mücadelede de rakibini mağlup edemeyen Fenerbahçe, kupada hem rövanşı almak hem de kupayı kazanmak istiyor. Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda karşılaştığı Akhisarspor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, evinde de 24'üncü haftada 3-2 mağlup olduğu Ege temsilcisini bu kez devirmeyi hedefliyor. Ayrıca Fenerbahçe ile 2 kez Türkiye Kupası kazanan Aykut Kocaman, geçen sezon da Atiker Konyaspor'un başında kupa zaferini yaşadı. Fenerbahçe ile 1 de lig şampiyonluğu bulunan Kocaman, sarı lacivertlilerle 4'üncü kupasını kazanmayı amaçlıyor. Ayrıca Kocaman'ın takımları 3 kez çıktığı kupa finallerinde de gol yemeden kupanın sahibi oldu.

AYKUT KOCAMAN TARİHE GEÇECEK

Türk futbol tarihinin efsane teknik direktörleri Ahmet Suat Özyazıcı Trabzonspor ile, Gündüz Kılıç ise Galatasaray ile 3'er kez Türkiye Kupası'nı kazandı. Özyazıcı, Trabzonspor'un başında 1977, 1978 ve 1984, Gündüz Kılıç ise Galatasaray ile 1963, 1965 ve 1966 yıllarında Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. 2012, 2013, ve 2017 sezonları olmak üzere 3 Türkiye Kupası zaferi bulunan Aykut Kocaman, Diyarbakır'da oynanacak kupa finalini de kazanarak tarih yazmanın peşinde.

KUPANIN GOLCÜLERİ

Fenerbahçe'de bu sezon kupada en golcü isimler 3'er golle Alper Potuk, Fernandao ve Roberto Soldado olurken, Akhisarspor'da ise Yvgen Seleznov 4, Ioan Hora 4 ve Muğdat Çelik 3 gol kaydetti.

DİRAR HAZIR, FENERBAHÇE TAM KADRO

Fenerbahçe ligin 32'nci haftasında oynanan maçta Bursaspor'u 1-0 geçerken, futbolcularına verdiği bir gün izinden sonra dün çalışmalarına başlayan sarı lacivertliler, bugün yaptığı son çalışmayla hazırlıklarını tamamlayacak. Futbolcuların oldukça neşeli göründüğü çalışmalarda sakatlığı nedeniyle son 2 lig maçını kaçıran Nabil Dirar da hazır gözüktü. Ayrıca, Valbuena'nın da Diyarbakır'da 11'de sahaya çıkacağı düşünülüyor. Aykut Kocaman'ın sahaya süreceği muhtemel 11 şu şeklide:

"Volkan- Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet, Josef, Alper, Giuliano, Valbuena (Aatif), Fernandao"

Türkiye Kupası'nda finalde Fenerbahçe ile karşılaşacak Akhisarspor'da ise ilklerin heyecanı yaşanıyor. Hem Okan Buruk hem de Akhisarspor ilk kez final heyecanı yaşayacağı mücadelede Ege temsilcisi kupayı kazanarak önemli bir başarıya imza atma amacında. Ayrıca ligde oynanan iki mücadelede de Fenerbahçe'yi mağlup eden Akhisarspor, rakibini yine iyi analiz ederek kupaya uzanma planı yapıyor. Milan Lukac, ligde oynanan Galatasaray maçında kırmızı kart görmesi nedeniyle forma giyemeyecek.

FİNALE NASIL GELDİLER?

Teleset Mobilya Akhisarspor kupa yolculuğuna 4'üncü turda 24 Erzincanspor'u 6-0 mağlup ederek başladı ve 5'inci turda da Ankara Demirspor'u deplasmanda 3-0 yenerken, iç sahada rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Son 16 turunda Boluspor ile kıyasıyla bir yarı final mücadelesi veren Akhisarspor, Bolu'da 2-1 mağlup olduğu rakibini Akhisar'da 1-0 mağlup ederek çeyrek finalde Kayserispor ile yarı final mücadelesi verdi. Kayserispor'u iç sahada 1-0 mağlup eden Akhisarspor, deplasmanda rakibiyle2-2 berabere kalarak Kayserispor'u kupanın dışına itti. Yarı finalde ise Galatasaray'ın rakibi olan Akhisarspor, kendi evinde lig lideri de olan Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Ege temsilcisi deplasmanda Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez finale çıktı. Ayrıca bu final Okan Buruk'un da ilk kupa finali olacak.

Türkiye Kupası'nı 7'nci kez müzesine götürmek isteyen Fenerbahçe, kupaya 5'inci turda Adana Demirspor'u iki maçta da mağlup ederken, son 16 turunda da İstanbulspor'u ilk maçta kendi evinde 2-0, deplasmanda ise 1-0 mağlup etti. Çeyrek finalde ise Giresunspor ile eşleşen Fenerbahçe iki karşılaşmadan da 2-1'lik galibiyetle tur atladı. Yarı finalde ise ligde şampiyonluk yarışı verdiği Beşiktaş ile eşleşen Fenerbahçe, ilk maçta deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Beşiktaş ile iç sahada oynadığı rövanş karşılaşması 57'nci dakikada ertelenirken, 3 Mayıs'ta oynanacak mücadeleye Beşiktaş çıkmayınca Fenerbahçe hükmen galibiyetle finale yükselerek Diyarbakır biletini kaptı.

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