Kupa Voley Erkekler Kategorisi 1. Bölüm maçları başladı

2016 - 2017 Voleybol Sezonu Kupa Voley Erkekler Kategorisi 1. Bölüm maçları, bugün oynanan iki karşılaşmayla başladı.

Sonuçlar şöyle;

Tokat Bld. Plevne 2 - 3 İnegöl Bld. (23-25, 25-20, 24-26, 27-25, 14-16)

Afyon Bld. Yüntaş 1 - 3 Maliye Piyango (18-25, 23-25, 25-23, 14-25)



Karşılaşmaların rövanş programı şöyle;

28 Aralık 2016 Çarşamba

16.00 İnegöl Bld. - Tokat Bld. Plevne (İnegöl Spor Salonu)

15.00 Maliye Piyango - Afyon Bld. Yüntaş (Başkent Voleybol Salonu)

Her iki maçın sonunda üstün olan takımlar, final grubuna yükselecek. Ancak puan, set ve sayı averajlarının eşit olması durumunda ikinci maçın oynandığı yerde 15 sayılık altın set oynanacak. Seti alan takımlar final grubuna yükselecek.

Kupa Voley Erkekler Kategorisi 1. Bölüm maçları, yarın oynanacak iki karşılaşmayla devam edecek.

Yarının programı şöyle;

25 Aralık 2016 Pazar

14.00 Beşiktaş - Halkbank (Akatlar Spor Kompleksi)

14.00 MSK Urfa - Galatasaray HDI Sigorta (Harran Üniversitesi Spor Salonu)

İSTANBUL /