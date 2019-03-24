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Kupa Voley'de zafer Eczacıbaşı VitrA'nın

Eczacıbaşı VitrA - Fenerbahçe Opet: 3-1 Onur ATIŞ / İZMİR () SALON: Atatürk Voleybol Vestel Venus HAKEMLER: İlhami Şenyurt (xx), Yavuz Akdemir (xx) ECZACIBAŞI VİTRA: Larson (xxx), Büşra (xx), Boskovic (xxx), Meliha (xxx), Gibbemeyer...

Kupa Voley'de zafer Eczacıbaşı VitrA'nın

Eczacıbaşı VitrA - Fenerbahçe Opet: 3-1

Onur ATIŞ / İZMİR ()

SALON: Atatürk Voleybol Vestel Venus
HAKEMLER: İlhami Şenyurt (xx), Yavuz Akdemir (xx)
ECZACIBAŞI VİTRA: Larson (xxx), Büşra (xx), Boskovic (xxx), Meliha (xxx), Gibbemeyer (xxx), Ezgi (xxx), Simge (xx), Merve (xx), Kim (xxx) Güldeniz (xxx)
FENERBAHÇE OPET: Fatma (xx), Eda (x), Antonijevic (xx), Bricio (xxx), Dicle (xx), Vargas (xx), Melis (x), Damla (xx), Rabadzhieva (xx), Polen (x),  Sıla (x), Bahar (xx)
SETLER: 23-25, 25-17, 25-22, 25-20
SÜRE: 125 dakika (31, 27, 32, 35)

İzmir'in ev sahipliğinde düzenlenen AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde mutlu son Eczacıbaşı VitrA'nın oldu. Tıklım tıklım dolan Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde Fenerbahçe Opet ile karşı karşıya gelen Eczacıbaşı VitrA, rakibini 3-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Finallerde önce Nilüfer Belediyespor'u ardından Galatasaray HDİ Sigorta'yı eleyen Eczacıbaşı VitrA'lı oyuncular Fenerbahçe galibiyetinin ardından kupa coşkusunu taraftarlarla paylaştı, büyük mutluluk yaşadı.
Sarı lacivertliler çekişmeli geçen ilk seti 25-23 kazanarak seride 1-0 öne geçti. Geriye düşmesine rağmen pes etmeyen Eczacıbaşı Ezgi ve Larson'un etkili oyunuyla ikinci seti 25-17 üstün bitirdi: 1-1. Üçüncü sete Kim'in bulduğu sayılarla giren Eczacıbaşı 25-22'yle öne geçti: 2-1. Üçüncü sette de etkili olan turuncu-beyazlılar farkı bir ara farkı 7 sayıya kadar çıkardı. Üstünlüğünü sürdüren Eczacıbaşı 25-20'lik skorla maçı kopardı: 3-1.

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