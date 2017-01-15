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Kupa Voley'de Eczacıbaşı VitrA yarı finale çıktı

 Eczacıbaşı VitrA - Halkbank: 3-1 Kupa Voley çeyrek final karşılaşmasında Eczacıbaşı VitrA, rakibi Halkbank'ı 3-1 mağlup ederek, adını yarı finale yazdırdı. Ankara Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada, 24 sayıyla...

Kupa Voley'de Eczacıbaşı VitrA yarı finale çıktı

 Eczacıbaşı VitrA - Halkbank: 3-1

Kupa Voley çeyrek final karşılaşmasında Eczacıbaşı VitrA, rakibi Halkbank'ı 3-1 mağlup ederek, adını yarı finale yazdırdı.

Ankara Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada, 24 sayıyla maçın en skorer ismi olan genç yıldız Tijana Boskovic, 2 ace ve 7 blokla da takımına katkı yaptı.

Turuncu-beyazlılar yarın saat 19.00'da, Fenerbahçe-Sarıyer Belediyespor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Salon: Başkent Voleybol Salonu

Hakemler: Bülent Bozkurt, Burhan İlhan

Eczacıbaşı VitrA: Nilay, Larson, Büşra, Boskovic, Kosheleva, Ceylan, (Gülden (L), Neslihan, Hande, Thaisa).

Halkbank: Seda, Ana, Grigoreva, Burcu, Salas, Ceyda, (Derya (L), Aslıhan, Duygu, Fulden).

Setler: 3-1 (25-23,25-22,21-25,25-17)

Süre: 118 dakika (30', 30', 31', 27')

ANKARA / (fotoğraflı)

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