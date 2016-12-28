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Kupa Voley'de Bayanlar Final Etabı Takımları belli oldu

 2016 - 2017 Voleybol Sezonu Kupa Voley Bayanlar kategorisi birinci bölüm, bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Birinci bölüm karşılaşmaları sonunda; Halkbank, Nilüfer Bld., Sarıyer Bld., Bursa B. Şehir Bld. takımları, birinci...

Kupa Voley'de Bayanlar Final Etabı Takımları belli oldu

 2016 - 2017 Voleybol Sezonu Kupa Voley Bayanlar kategorisi birinci bölüm, bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

Birinci bölüm karşılaşmaları sonunda; Halkbank, Nilüfer Bld., Sarıyer Bld., Bursa B. Şehir Bld. takımları, birinci devreyi ilk dört sırada bitiren ve Kupa Voley final etabında seri başı olan VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte kupa için mücadele edecek.

Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle;

Beşiktaş 3 - 0 Halkbank (25-23, 25-20, 25-20) Karşılaşmanın istatistikleri için tıklayınız.

Nilüfer Bld. 3 - 1 İdmanocağı (25-15, 25-12, 20-25, 26-24) Karşılaşmanın istatistikleri için tıklayınız.

Bursa Büyük Ş. Bld. 3 - 1 Çanakkale Bld. (25-17, 25-15, 22-25, 25-22) Karşılaşmanın istatistikleri için tıklayınız.

Sarıyer Bld. 3 - 1 Seramiksan (24-26, 26-24, 25-23, 25-21) Karşılaşmanın istatistikleri için tıklayınız.

Kupa Voley Bayanlar final etabı maçları 15-17 Ocak 2017 tarihleri arasında Ankara Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak. Final etabı programı şöyle:

15 OCAK 2017 PAZAR

1. Maç - 12.00 VakıfBank - Nilüfer Bld.

2. Maç - 14.00 Galatasaray - Bursa B. Şehir Bld.

3. Maç - 16.30 Eczacıbaşı VitrA - Halkbank

4. Maç - 18.30 Fenerbahçe - Sarıyer Bld.

16 OCAK 2017 PAZARTESİ

5. Maç - 16.00 1. Maç Galibi - 2. Maç Galibi

6. Maç - 19.00 3. Maç Galibi - 4. Maç Galibi

17 OCAK 2017 SALI

7. Maç - 19.00 5. Maç Galibi - 6. Maç Galibi

Salon: Ankara Başkent Voleybol Salonu



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