Kupa töreninde sürpriz evlilik teklifi

Murat SÖYLEMEZ / BAYBURT () - TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta mücadele eden Bayburtspor, 33 yıl aradan sonra, geçen hafta şampiyonluğunu ilan ederek TFF 2’nci Lig'e yükseldi. Bugün gerçekleşen kupa töreni esnasında takımın futbolcularından Eren Açıkgöz, nişanlısı Tuğşah Eryürek'e evlenme teklif etti.

Şampiyonluğunu geçen hafta ilan ederek 33 yıl aradan sonra tekrar TFF 2’inci Lig’e yükselen Bayburtspor, Genç Osman Stadyumu’nda ligin son karşılaşmasında Muğlaspor’u 3-1’lik skorla yendi. 68 puanla şampiyon olarak TFF 2’nci Lig'e çıkan Bayburtspor ve taraftarlar 33 yıl sonra bir üst lige çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Genç Osman Stadyumu’nda gerçekleştirilen kupa töreni esnasında 45 numaralı formasıyla top koşturan Bayburtsporlu Eren Açıkgöz, nişanlısı Tuğşah Eryürek’e protokol ve taraftarlar önünde sürpriz bir evlilik teklifi yaptı. Teklifi kabul eden Tuğşah Eryürek şaşkınlığını gizleyemedi.

"BU BAŞARI BAYBURT’UN BAŞARISI"

En son 1968 yılında TFF 2’nci Lig'e yükselen Bayburtspor, iki yıllık mücadelenin ardından 1988 yılında yeniden TFF 3’üncü Lig'e düştü. 33 yıl aradan sonra şampiyon olarak tekrar TFF 2’nci Lig'e çıkan Bayburtspor'un kupa töreninde konuşan Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, bu başarının Bayburt’un başarısı olduğunu söyledi. Vali Pehlivan, “Başta terlerinin son damlasına kadar mücadele eden futbolcularımıza, teknik heyetimize, yöneticilerimize ve siz sevgili taraftarlarımıza takımı yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Bu başarı Bayburt’un başarısı” dedi.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kupa töreni detayları

- Evlilik teklifi

- Genel detaylar