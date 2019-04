Kumluca’da başpehlivan Ali Gürbüz oldu

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), () –



ANTALYA’nın Kumluca ilçesinde yıl 20’ncisi düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen yağlı güreşlerde Ali Gürbüz başpehlivan oldu.

Kumluca Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve üç gün süren yağlı güreşler başpehlivanlık final müsabakasıyla sona erdi. Karatepe Stadı’nda yapılan güreşlere 68’i başpehlivan olmak üzere, Türkiye’nin değişik illerinden yaklaşık 1100 güreşçi katıldı. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından geçen yıl boylarında birinci olan pehlivanların bir üst boya çıkma hakkı da verilen güreşleri çok sayıda güreş sever izledi.

Final günü sabah saatlerinde başlayan güreşler sırasında pehlivanlar zaman zaman sakatlıklar yaşadı. Sahada hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen güreşçilerden bazıları ambulansla hastaneye götürüldü. Özellikle başpehlivanlık güreşlerinde hakem kararlarına itiraz eden güreşçilerin itirazları kabul edilmezken, yaşanan gerginlikleri sahaya giren emniyet güçleri yatıştırdı.

BAŞPEHLİVAN ALİ GÜRBÜZ

Güreşlerin yarı final müsabakalarında Ali Gürbüz ve İsmail Koç ile Orhan Okulu ve Nedim Güler rakip oldu. Kıran kırana geçen güreşler sonucu Ali Gürbüz ve Nedim Güler finale çıktı. Her iki başpehlivanın da kontrollü bir mücadele ortaya koyduğu müsabakada rakibini yenen Ali Gürbüz, 20’nci Tarım ve Seracılık Festivali Kumluca Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı oldu.

Başpehlivanlık güreşlerinde ikinci Nedim Güler olurken, Orhan Okulu ve İsmail Koç ise üçüncülüğü paylaştı. Güreşlerde başaltında Özkan Yılmaz, büyük ortada Erdal Duman, küçük orta büyük boyda Necip Al, küçük orta küçük boyda Enes Doğan, deste büyük boyda Serdar Yıldırım, deste orta boyda Erkan Taş, deste küçük boyda Rıza Durmuş, ayak boyda Serhat Atalay, tozkoparan boyda Muhammet Biçen, teşvik-2 boyda Arif Kanar, teşvik-1 boyda Osman Nuri Çıldan, minik-2 boyda Salih Can Topcu, minik-1 boyda Recep Türüz birinci oldu.

Güreşlerde başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz ve diğer pehlivanların kupa, madalya ve sponsorlar tarafından hazırlanan hediyeleri Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya milletvekilleri Aydın Özer ve Cavit Arı, Kaymakam Hakkı Uzun, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

Güreşler sonunda gazetecilere açıklamada bulunan Başpehlivan Ali Gürbüz, başpehlivan olduğu için çok mutlu olduğunu, bundan sonra da diğer güreşlerde başarılı dereceler elde etmek için çalışacağını söyledi.

‘ÖZLEDİĞİM KIRKPINAR’A KAVUŞACAĞIM’

Ali Gürbüz, “Birinci olmak çok mutluluk verici bir şey. İnşallah bu formumu Kırkpınar’a kadar daha da üstüne koyarak devam ettirmek istiyorum. O çok özlediğim, hayal ettiğim kemere inşallah bu sene kavuşacağım. Onun için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu seyirci hiçbir zaman beni yalnız bırakmadı. İyi günde kötü günde. O yüzden hepsinden Allah razı olsun. Sabah gelip hiç yerinden kalkmadan akşama kadar güreş izliyorlar. Onlar bizim velinimetimiz. Onlar olmasa biz de olmayız” dedi.

GÜREŞ AĞASI NİYAZİ ÇİFTÇİ’NİN OLDU

Diğer yandan Kumluca Güreşleri'nde yapılan güreş ağalığı ihalesini ise 157 bin lirayla Niyazi Çiftçi kazanırken, ağalık koçu Kumluca Emniyet Müdürlüğü’ne bağışlandı.

MERT VE YİĞİT GÜREŞTİ

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu’nun ikiz oğulları Mert ve Yiğit de kispet giyip, güreşti. Berabere ilan edilen güreş sonunda ikizlerin kupa ve madalyalarını Nurgül ve Mustafa Köleoğlu birlikte verdi.

(FOTOĞRAFLI)