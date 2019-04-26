Kumluca'da yağlı güreşler başladı

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA(Antalya), ()

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 20'ncisi düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında gerçekleştirilen yağlı pehlivan güreşleri başladı.

Kumluca Belediyesi tarafından düzenlenen 20'nci Tarım ve Seracılık Festivali kapsamındaki yağlı pehlivan güreşleri 60'ı başpehlivan olmak üzere binin üzerinde güreşçinin katılımıyla başladı. 3 gün sürecek güreşlerde kol tutan pehlivanların boy ayrımı yapıldı.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, 60'ı başpehlivan olmak Türkiye'nin dört bir yanından pehlivanların Kumluca'ya geldiğini söyledi. Kumluca güreşlerinin Türkiye'nin en büyük 4 güreş organizasyonunda biri olduğunu vurgulayan Köleoğlu, "Kumluca güreşleri, Kırkpınar güreşlerinin öncüsüdür. Güreşçilerimizi, Türkiye'deki güreş severler benimsiyor. Belediye Başkanı olarak ben de benimsiyorum. Güreşçilerimize sonuna kadar sahip çıkmak istiyoruz. Binin üzerinde pehlivanımızın bu sahalarda kol bağlaması bizim için onurdur" dedi.

Karatepe Stadı'ndaki güreşler, 28 Nisan Pazar günü yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Güreşlerden görüntü

-Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun açıklamaları

-Kaset Durumu: Link geçildi

FOTOĞRAFLI

