Küme düşen Grandmedical Manisaspor'a coşkulu karşılama

Spor Toto 1'inci Lig'de 12 genç futbolcuyla karayoluyla gidebildiği deplasmanda Tetiş Yapı Elazığspor'a 8-1 yenilerek bitime 5 hafta kala küme düşen Grandmedical Manisaspor, kente dönüşünde coşkulu bir şekilde karşılandı.

En kötü dönemlerini geçiren ve maddi sıkıntılar sebebiyle futbolcusundan, antrenörüne, teknik direktöründen, personeline kadar bir çok ismin ayrıldığı Manisaspor'un gençleri, üzücü deplasmanın ardından yaklaşık 18 saatlik otobüs yolculuğuyla Manisa'ya döndü. Oldukça keyifsiz olan futbolcular, Şehzadeler İlçesi Cumhuriyet Meydanı,2nda 1965 Manisaspor Taraftarlar Derneği'nden yaklaşık 100 kişilik taraftar grubu tarafından karşılandı. Dernek başkanı Altan Çakıcı ve taraftarlar, siyah-beyazlı futbolculara sarılarak takımlarının her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Manisaspor Başkanı Gökay Budak, futbolcularının Elazığ maçında sahada çok iyi mücadele verdiğini, kendilerini düşmenin değil, Manisa'nın takımına sahip çıkmamasının üzdüğünü ifade etti. Başkan Budak, "Takımımızı Elazığspor maçına gönderebilmek için neler çektiğimizi biz biliyoruz. Aslanlar gibi 18 saatlik yola gidip-geldiler. Aslanlar gibi de mücadele ettiler. Orada mücadele eden futbolcularımızı kimsenin eleştirilerine alet ettirmem. Kim bu zamana kadar Manisaspor'un haksız parasını yediyse haram olsun" diye konuştu.

Manisaspor'un düştüğü TFF 2'nci Lig'den çıkmasını da bileceğini söyleyen Budak, "Takımda 12 genç kaldı ama hiç önemli değil. Bizim azmimiz ve mücadelemiz var. Manisa'da başarılı futbolcular yetişti. Altyapıdan takımıza dahil olan genç futbolcularımın da bu şekilde olacağına inanıyorum. Düşeriz, kalkarız. Önümüzdeki sezon da puanlarımız silinecek, silinsin önemli değil. O puanları kazanmasını da biliriz. Düştüğümüz gibi çıkmasını da biliriz" şeklinde konuştu.

TARAFTARDAN MANİSA BŞB TEPKİSİ

1965 Manisaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Altan Çakıcı, Manisaspor'un her zaman yanında olacaklarını ifade ederken takımın küme düştüğü gün TFF 3'üncü Lig'de şampiyon olan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un kutlama yapmasına tepki gösterdi. Çakıcı yaptığı açıklamada, "Şehrin markası olan bir takım küme düşerken, aynı şehirde başka bir takımın yükselmesi için kutlama yapmasını anlamıyorum. Bunu hazmedemiyorum. Manisaspor'un küme düştüğü aynı günde kutlama yapmak hiç hoş olmadı. Taraftarlar olarak her zaman Manisaspor'un yanındayız. Düşmüş olabiliriz. Ama önemli olan bundan sonra yapılacaklar. Artık herkes çıkarlarını bıraksın Manisaspor'a sahip çıksın" dedi.

Açıklamaların ardından futbolcular takım otobüsü ile şehirde tur attı.

