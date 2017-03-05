Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), ()– ANTALYA’nın Kumluca İlçesi’nde düzenlenen Kum Enduro Yarışları sona erdi. Büyük çekişmeye sahne olan yarışlarda sporcular kıyasıya mücadele etti.

Kumluca Belediyesi ile Kumluca Motor Sporları Derneği’nin Kumluca Muhtarlar Derneği katkılarıyla bu yıl ilk kez düzenlediği Kum Enduro Yarışları tamamlandı. İstanbul, Bursa, Muğla, Antalya, Eskişehir, Kütahya, Isparta, Burdur, Mersin ve Adana'dan 11 kategoride 2’si kadın 102 sporcunun katıldığı yarışlarda, sporcular kazanmak için rakipleri ve zorlu kum parkurda mücadele etti.

Yarışlarda kaza yapan sporculara görevliler yardım ederken, bazı sporcular yaşadıkları olumsuzluklar nedeniyle yarışı bırakmak zorunda kaldı.

Kumluca Belediye Başkanı Ak Partili Hüsamettin Çetinkaya, yarışların çok güzel şekilde tamamlandığını sbelirterek, “Bu yıl ilk defa yapıldı, inşallah gelecek yıllarda daha geniş kapsamlı yapılması için çalışacağız” dedi.

Kumluca Motor Sporları Derneği Başkanı Şahin Bayar, sporcuların birbirleriyle kıyasıyla mücadeleler yaptığını aktardı.

Yarışların genel klasman birincisi Burak Akbulut da Türkiye’nin değişik illerinde düzenlenen enduro yarışlarına katıldığını, ancak ilk defa kum enduro kategorisinde yarıştığını söyledi. Tüm klasmanlarda birinci olmaktan mutlu olduğunu kaydeden Akbulut, “Yarışlar çok güzeldi. Parkur kum olması nedeniyle zorluydu, ancak ben tüm klasmanlarda dereceye girdim” diye konuştu.

Yarışlar sonunda dereceye giren tüm sporculara Kaymakam Polat Kara, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, yarış organizatörleri ve diğer protokol üyeleri tarafından para ödülü, kupa ve madalyaları verildi.

Yarışlarda dereceye giren sporcu ve kategorileri şöyle:

Veteran-A Necmi Kozlu, Veteran-B Hüseyin Neziroğlu, Enduro Kadın-EB Fatma Özdil, E1A İbrahim Demir, E2A Ömer Salmaz, E3A İsa Yüksel, E1B Mehmet Aydıner, E2B Yunus Mor, E3B Mehmet Kırbaş, EC Soner Yılmaz, genel klasman Burak Akbulut.

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