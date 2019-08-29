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Kulüpler yasa dışı bahisin kökünü kazımaya kararlı
Kulüpler Birliği Vakfı'nın Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen olağan toplantısının ardından kulüp yöneticileri yasa dışı bahis hakkında açıklamalarda bulundu. Yeniden Kulüpler Birliği Başkanı seçilen Fikret Orman, yasa...
SPOR 29.08.2019, 12:50
Kulüpler Birliği Vakfı'nın Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen olağan toplantısının ardından kulüp yöneticileri yasa dışı bahis hakkında açıklamalarda bulundu. Yeniden Kulüpler Birliği Başkanı seçilen Fikret Orman, yasa dışı bahisi gündeme alacaklarını belirterek, "Bundan sonraki gündemlerimize alacağımız bir konu. Hızlıca büyüyor ve kulüplerimiz bu durumda hiçbir gelir elde edemiyor" dedi.
Yasa dışı bahisin kangren olmuş, tasvip edilmeyen bir şey olduğunun altını çizen Özsoy, "Bunun yaptırımlar ile mutlaka üzerine gidilmelidir çünkü verdiği maddi zararların yanında izahatı olmayan manevi zararları da var. Dolayısıyla çok kötü, uzak durulması gereken bir şey ama bunu topyekün halletmemiz gerektiğine inanıyorum. Yaptırımlarla, kanunlarla bunun üstesinden gelip tamamen kökünün kazınması gerektiğine inandığımız bir konu" ifadelerini kullandı..
ADİL GEVREK: KULÜPLER OLARAK YASA DIŞI BAHİSİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ
Yasa dışı bahisin Türk ekonomisi açısından ciddi bir kayıplara yol açtığını belirten Adil Gevrek, "Baktığınız zaman 40 milyar dolara yakın bir gider var. Bunun Türk futbolunda kalması bizim de arzumuz. Bunu biz Kulüpler Birliği olarak gündeme getiriyoruz. Federasyonla da bir araya geleceğiz ancak sadece bizim değil devlet tarafının da el atması lazım. Arzumuz bunun Türk futbolunun kaynaklarında kalmasıdır. Bizler de kulüpler olarak bu işin takipçisi olacağız. Türk ekonomisi açısından da ciddi bir kayıp oluşuyor, bu konuyu da düşünmek lazım. İnşallah hep beraber bu paranın ülkemizde kalabilmesi için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.
Yasa dışı bahis konusunun önemli olduğuna dikkat çeken İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı
İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir ise, "Bu çok önemli bir konu. Kulüpler Birliği olarak bir sonraki toplantıda gündeme alacağız" diye konuştu.
Yasa dışı bahisin kangren olmuş, tasvip edilmeyen bir şey olduğunun altını çizen Özsoy, "Bunun yaptırımlar ile mutlaka üzerine gidilmelidir çünkü verdiği maddi zararların yanında izahatı olmayan manevi zararları da var. Dolayısıyla çok kötü, uzak durulması gereken bir şey ama bunu topyekün halletmemiz gerektiğine inanıyorum. Yaptırımlarla, kanunlarla bunun üstesinden gelip tamamen kökünün kazınması gerektiğine inandığımız bir konu" ifadelerini kullandı..
ADİL GEVREK: KULÜPLER OLARAK YASA DIŞI BAHİSİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ
Yasa dışı bahisin Türk ekonomisi açısından ciddi bir kayıplara yol açtığını belirten Adil Gevrek, "Baktığınız zaman 40 milyar dolara yakın bir gider var. Bunun Türk futbolunda kalması bizim de arzumuz. Bunu biz Kulüpler Birliği olarak gündeme getiriyoruz. Federasyonla da bir araya geleceğiz ancak sadece bizim değil devlet tarafının da el atması lazım. Arzumuz bunun Türk futbolunun kaynaklarında kalmasıdır. Bizler de kulüpler olarak bu işin takipçisi olacağız. Türk ekonomisi açısından da ciddi bir kayıp oluşuyor, bu konuyu da düşünmek lazım. İnşallah hep beraber bu paranın ülkemizde kalabilmesi için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.
Yasa dışı bahis konusunun önemli olduğuna dikkat çeken İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı
İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir ise, "Bu çok önemli bir konu. Kulüpler Birliği olarak bir sonraki toplantıda gündeme alacağız" diye konuştu.
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