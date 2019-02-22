Kulüpler Birliği Vakfı'ndan MHK açıklaması

"Yeni Merkez Hakem Kurulu'na başarılar dileriz"

İSTANBUL /

Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yeni başkanı Sabri Çelik ve ekibine başarı diledi.

Vakfın sosyal medyadaki hesabından, "Yeni Merkez Hakem Kurulu'na başarılar dileriz" başlığıyla yapılan açıklama şöyle;

"Yeni göreve başlayan MHK'ye başarılar dileriz. Kulüpler Birliği olarak MHK'den beklentilerimiz; her hafta hakemlerin değil futbolun

konuşulmasının sağlanması, hata yapan ancak yanlış yapmayan hakemlerimizin sahada olması, her takımın ayrı hakeminin olmaması ile hakem performans puanlama ve atamalarının anlatılabilen bir mantıkla yapılmasıdır. Bu vesileyle görevi bırakan eski MHK'ye de verdikleri hizmetlerden ötürü teşekkür ederiz."

