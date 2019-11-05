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Kulüpler Birliği'nde yeni başkan belli oluyor
İSTANBUL, () Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı bugün olağanüstü genel kurul toplantısında seçiliyor. Vakfın Maslak'taki merkezinde saat 13.00'te başlayan genel kurulda, Kulüpler Birliği'nin 10'uncu başkanı belli olacak. Fikret...
SPOR 05.11.2019, 13:55
İSTANBUL, ()
Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı bugün olağanüstü genel kurul toplantısında seçiliyor. Vakfın Maslak'taki merkezinde saat 13.00'te başlayan genel kurulda, Kulüpler Birliği'nin 10'uncu başkanı belli olacak.
Fikret Orman'ın Beşiktaş Kulübü'nde başkanlıktan ayrılmasının ardından vakıftaki başkanlık görevi de sona erdi. Kulüpler Birliği bugün gerçekleştirileceği olağanüstü genel kurulda yeni başkanını seçecek.
2000'de kurulan Kulüpler Birliği Vakfı'nda bugüne kadar İlhan Cavcav (3 dönem), Cemal Aydın, Özhan Canaydın, Aziz Yıldırım, Yıldırım Demirören, Halil Ünal, Göksel Gümüşdağ, Dursun Özbek ve Fikret Orman başkanlık yaptı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Ali Koç'un gelişi
- Mustafa Cengiz'in gelişi
- Toplantıdan detaylar (*ARŞİV)
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