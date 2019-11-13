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Kulüpler Birliği Başkanı Sepil'den TFF Başkanı Özdemir'e ziyaret
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ve vakfın başkan yardımcıları Mecnun Otyakmaz ile Hasan Çavuşoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki idari...
SPOR 13.11.2019, 18:48
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ve vakfın başkan yardımcıları Mecnun Otyakmaz ile Hasan Çavuşoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen nezaket ziyaretinde, TFF Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, yönetim kurulu üyeleri Alkın Kalkavan, İsmail Erdem, Mustafa Hacıkerimoğlu ve genel sekreter Kadir Kardaş ile Kulüpler Birliği Genel Sekreteri Çağrı İlk yer aldı.
Başkan Nihat Özdemir, ziyarette Mehmet Sepil, Mecnun Otyakmaz ve Hasan Çavuşoğlu'na A Milli Takım forması takdiminde bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen nezaket ziyaretinde, TFF Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, yönetim kurulu üyeleri Alkın Kalkavan, İsmail Erdem, Mustafa Hacıkerimoğlu ve genel sekreter Kadir Kardaş ile Kulüpler Birliği Genel Sekreteri Çağrı İlk yer aldı.
Başkan Nihat Özdemir, ziyarette Mehmet Sepil, Mecnun Otyakmaz ve Hasan Çavuşoğlu'na A Milli Takım forması takdiminde bulundu.
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