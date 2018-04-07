escort bayan www.cid9.com Gümbet Escort Bodrum Bodrum Escort
eskişehir bayan escort www.sexcay.com Odunpazarı Escort
izmit bayan escort www.piy7.com izmit Escort escort izmit kocaeli escort gebze escort escort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...
TAKSİM İLKYARDIM HASTANESİ'NDE YANGIN
Taksim İlkyardım Hastanesi'den hastalar tahliye...

Kulüpler Arası Dağ Koşusu sona erdi

TRABZON / Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde yapılan Kulüpler Ligi 1'inci Kademe Yarışları'na 136'sı kadın, 238'i erkek olmak üzere toplam 374 sporcu katıldı. Köprübaşı'nda yapılan dağ koşusunun startını Trabzon Valisi Yücel...

Kulüpler Arası Dağ Koşusu sona erdi

TRABZON /

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde yapılan Kulüpler Ligi 1'inci Kademe Yarışları'na 136'sı kadın, 238'i erkek olmak üzere toplam 374 sporcu katıldı.
Köprübaşı'nda yapılan dağ koşusunun startını Trabzon Valisi Yücel Yavuz'un verirken, koşu öncesi Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Muzaffer Karadeniz, Vali Yücel'e Atletizm Milli Takımı forması hediye etti.
Dağ koşusunda dereceye giren sporcular şu şekilde:
-Büyük Kadınlar-
1. Yasemin Zengin, 2. Duygu Turgut, 3. Dilan Atak
-Büyük Erkekler-
1. Kemal Yıldırım, 2. Emrah Gönen, 3. Ayhan Sağlam
-U20 Kızlar-
1. Selma İsot, 2. Özlem Özdemdemir, 3. Eylem Gür
-U20 Erkekler-
1. Kenan Sarı, 2. İslam Atli, 3. Azat Yüce
-U18 Kızlar-
1. Dilek Öztürk, 2.Ezgi Kaya, 3. Sultan Gündoğdu
-U18 Erkekler-
1. Mehmet Vefa Aydınlık, 2. Mehmet Fidan, 3. Osman Özkol

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314