“Kulaçlarımız Hemofili İçin” dedi, Boğaz’ı yüzerek geçti

Yüzücü Müge Diren, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda Boğaz’ı geçerek hemofiliye dikkat çekti. Türkiye Hemofili Derneği ve Novo Nordisk’in desteğiyle Asya’dan Avrupa’ya kıtalararası yüzen Müge Diren, 29 Temmuz’da yapılacak Troya Açıksu Yüzme Yarışı’nda yine kulaçlarını hemofili için atacak.



Hemofili hastalarının iyi bir tedaviyle hayat kalitelerinin iyileştirilebileceği ve başta yüzme olmak üzere pek çok spor dalıyla ilgilenebileceğine dikkat çekmek isteyen yüzücü Müge Diren, 22 Temmuz’daki Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda kulaçlarını hemofili için attı. 29 Temmuz’daki Troya Açıksu Yüzme Yarışı’nda yine hemofili farkındalığı için yüzecek olan Müge Diren, konunun uzmanı hekimlerce hemofili hastalarının bedensel gelişimini desteklemesi ve yaralanma risklerinin çok az olması sebebiyle en çok tavsiye edilen sporun yüzme olduğunu vurguladı.



Türkiye Hemofili Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Zülfikar, “Hemofili, kandaki Faktör VIII veya Faktör IX’un kalıtsal olarak eksikliği, yokluğu veya işlevinin bozuk olması sonucu ortaya çıkan bir pıhtılaşma bozuklukluğudur. Hastalık dünyada yaklaşık 420 bin kişiyi etkilemektedir. Türkiye’de ise bu rakam yaklaşık 6 bindir. Hemofilinin iyi yönetilmesi için doğru tedavi kadar hastaların yaşam tarzı, hayat kalitelerini iyileştirecek sonuçlar almayı mümkün kılmaktadır. Koruyucu tedaviler verildiği takdirde hastaların hayatlarını, sosyal aktivitelerini kısıtlamalarına gerek bulunmamaktadır. Boks gibi çok ağır sporlar yapmalarını önermiyoruz, ama bisiklete binmek ve yüzmek rahatlıkla yapılabilecek faaliyetlerdir. Özellikle yüzme, hem bedensel gelişimlerini desteklediği ve dayanıklılıklarını arttırdığı, hem de yaralanma riskinin çok çok az olması sebebiyle hastalarımıza tavsiye ettiğimiz sporların başında yer almaktadır.’’ dedi.



Nadir görülen kanama bozuklukları için tedavi çözümleri üreterek, yeni ürünler geliştiren Novo Nordisk’in Türkiye Biyofarma Satış ve Pazarlama Direktörü Aslı Kurt, “Novo Nordisk olarak vizyonumuz hemofiliyi değiştirmek. Hemofili hastalarının %89’unun hastalık sebebiyle yaşadıkları ağrının yaşamlarına engel teşkil ettiği, %48’inin ileride bir aile kurmakla ilgili endişelerinin olduğu, %80’inin ise iş bulmakla ilgili sıkıntılar yaşadığı biliniyor. Novo Nordisk olarak, hemofili hastalarının daha kaliteli bir yaşam sürmesi gerektiğine inanıyor ve bunun için çalışıyoruz, amacımız geleceğe yön veren tedavilerimizle insan hayatını iyileştirmektir. Sadece ürettiğimiz tedavi çözümleri ile değil, sağlık profesyonelleri ve derneklerin ülkemizde toplumsal bilinç seviyesinde hemofili farkındalığını arttırmak için attığı adımları desteklemekten gurur duyuyoruz. ” dedi.



Türkiye Hemofili Derneği Hakkında:



Türkiye Hemofili Derneği, kurulduğu 1992 yılından beri ülkemizdeki hemofiliklerin belirlenmesini, kayda alınmasını, uygun tedavi ve takip olanaklarının sunulmasını sağlamakta ayrıca faaliyetlerini kamu yararına havi olma özelliğiyle yürütmektedir. Hemofili Derneği adı ile 1992 yılında İstanbul'da kurulan derneğin, kurulduğu ilk yıllarda üyeleri ağırlıklı olarak tıp mensuplarından oluşmaktayken derneğin amaca uygun olarak, hizmetlerinin yayılması sonucu şimdilerde mensuplarını daha yüksek oranda hemofilililer oluşturmaktadır. Derneğin amacı, hemofiliklerin yaşam kalitesinin arttırılması, hasta ve ailelerinin sorunlarının çözüme kavuşturulması, hemofili doğumların azaltılması, ilgili uzmanların yetiştirilmesi, ülkemizi hem yurt içinde hem de yurt dışında layıkıyla temsil etmektir. Türkiye Hemofili Derneği hakkında detaylı bilgi edinmek için http://www.turkhemoder.org/ adresini veya Facebook, Twitter, Instagram, YouTube hesaplarını ziyaret ediniz.



Novo Nordisk Hakkında:



Genel merkezi Danimarka’da bulunan Novo Nordisk, diyabet tedavisi alanında 95 yıllık yenilikçi bir geçmişe ve liderliğe sahip global bir sağlık şirketidir. Bu mirasın sayesinde kazandığı tecrübe ve kabiliyet ile Şirket; kronik bir hastalık olan obezite, hemofili, büyüme hormonu ve hormon replasman tedavilerinde de öncüdür. 79 ülkede yaklaşık 42 bin yedi yüz çalışanıyla faaliyet gösteren Novo Nordisk’in ürünleri, 170’in üzerinde ülkede hastaların hizmetine sunulmaktadır. Novo Nordisk hakkında detaylı bilgi edinmek için novonordisk.comadresini veya Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTubehesaplarını ziyaret ediniz.