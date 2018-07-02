KULA, () - Efeler Ligi'nde ikinci sezonunu geçirmeye hazırlanan Jeopark Kula Belediyespor dış transferde ilk imzayı geçen sezon İnegöl Belediyespor'da forma giyen pasör Ceyhun Tendar'a attırdı. 31 yaşındaki voleybolcu yeni sezonda Kula'nın başarısı için ter dökeceğini belirterek hedeflerinin üst sıralar olacağını söyledi. Voleybola Arkasspor'da başlayan Ceyhun daha sonra Yenişehir, Beşiktaş, Trabzon ve Maliye Piyango kulüplerinde görev aldı.
Kula filede siftah yaptı
KULA, () - Efeler Ligi'nde ikinci sezonunu geçirmeye hazırlanan Jeopark Kula Belediyespor dış transferde ilk imzayı geçen sezon İnegöl Belediyespor'da forma giyen pasör Ceyhun Tendar'a attırdı. 31 yaşındaki voleybolcu yeni sezonda Kula'nın...
02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:04
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