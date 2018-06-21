Kula'da teknik ayrılık

KULA, () - EFELER Ligi ekiplerinden Jeopark Kula Belediyespor'da yönetim Antrenör Mustafa Çayır'la vedalaştı. Kulüpten yapılan açıklamada deneyimli çalıştırıcıyla yapılan görüşme sonrası karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı ifade edildi.
Manisa temsilcisinde iki sezon görev alan Antrenör Mustafa Çayır, takımı 2017'de 1'inci Lig'de şampiyon yaparken geçen sezon da Efeler Ligi'nde kümede tutmayı başardı.
KULA, () - EFELER Ligi ekiplerinden Jeopark Kula Belediyespor'da yönetim Antrenör Mustafa Çayır'la vedalaştı. Kulüpten yapılan açıklamada deneyimli çalıştırıcıyla yapılan görüşme sonrası karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı ifade edildi.